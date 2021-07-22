نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط التقديم في برنامج بناء الكفاءات 1442 لخريجي الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل عدد كبير من الشباب الخريجين في المملكة العربية عن فرص العمل التي تقدمها لهم فما هي شروط التقديم في برنامج بناء الكفاءات لخريجي الجامعات السعودية، فحتى تكون ملم بقدر كافي من المعلومات عليك المتابعة معنا لمعرفة كل تفاصيل برنامج كفاءات، حيث صرحت الحكومة في المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعمل برنامج “بناء الكفاءات” للدفعة الرابعة، حتى يتم تدريب الشباب لمن لديهم مهارات تقوية مهنة الاحتراف، ليكونوا قادرين على الدخول في مجال العمل الحر أو الحكومي وهم لديهم خبرة كافية في الإنجاز والمنافسة في سوق العمل ويتم الارتقاء باقتصاد المملكة.

برنامج الكفاءات لبناء خريجي الجامعات

يهدف برنامج تعليم الكوادر الوطنية من أبناء الوطن السعودي لمن أتموا التعليم الجامعي يعلمهم كيفية تحسين مهاراتهم على أيدي معلمين متخصصين في وسط بيئة عملية احترافية متكاملة الأركان، حتى تكبر الحصيلة الإنتاجية ويكون الشاب الحر قادر على إدارة عمله بنفسه ولا يحتاج الدعم والمساعدة، بل يشارك أيضاً في تحسين دخل الآخرين ويفتح لهم فرص عمل جديدة.

شروط التقديم في برنامج بناء الكفاءات

لابد وأن يكون المتقدم من أبناء الشعب السعودي.

الحصول على شهادة التخرج من الجامعة درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة.

شرط حديث التخرج فلا يمر أكثر من عامين على التخرج.

خريج البكالوريوس أو الليسانس لا يزيد عن 25 عام.

خريج الماجستير لا يزيد عن 27 عام.

الفرع التام أثناء فترة التدريب.

أن يجتاز المتقدم امتحان اللغة الانجليزية.

اجتياز كافة الاختبارات.

الموافقة على المتقدم بعد المقابلة الشخصية.

تتم دورات التدريب داخل أكاديمية الهيئة حتى يؤهل الخريجين للعمل باحتراف في عدة مجالات من إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة، والشؤون القانونية والقضاء، ورأس المال وإدارة الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية.

مميزات برنامج كفاءات السعودي

يتم التعاقد مع كبار الجامعات على مستوى العالم وأهمها جامعة وارتون الأمريكية حيث يأتي اكبر الدكاترة والأساتذة في المجالات المختلفة ويتم التدريب على أعلي مستوى، إلى جانب التأمين الاجتماعي للمدربين وذويهم، مع إعطاء حوافز مالية مكافأة واجازات سنوية لجميع المتدربين وعمل جوائز للأكثر مهارة.

يمكن التقديم في برنامج كفاءات النسخة الرابعة عن طريق الدخول إلى بوابة التوظيف في الموقع الرسمي للهيئة للزكاة والضريبة والجمارك بعمل برنامج.