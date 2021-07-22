نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بين سبورت المفتوحة 2021 bein sport الناقلة لمباراة مصر و أسبانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد بين سبورت المفتوحة وقناة Bein sport 7 ، هي من أهم ترددات القنوات الرياضية التي يتم البحث في الفترة الحالية من قبل محبي الكرة المستديرة وذلك بالتزامن مع اقتراب مباراة أولمبياد طوكيو 2021، وقد قامت شبكة بي إن سبورت القطرية بالإعلان عن إذاعة مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب أسبانيا من خلال قنات بي إن سبورت المفتوحة، كما قامت الشبكة بالإعلان عن بدء فعاليات الأولمبياد يوم 22 يوليو 2021 حيث يلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو في مواجهه مع أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

تردد بين سبورت المفتوحة – bein sport

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قنوات السعودية الرياضية، أما عن تردد bein sport علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب : افقي.

معد الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:4/3.

تردد قناة بي إن سبورت 7- ” bein sport 7″ علي القمر الصناعي نايل سات

التردد 12604 .

معدل الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

تردد Bein sport 7 علي القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11623.

معدل الاستقطاب: V.

معدل الترميز 27500.

موعد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو علي تردد بين سبورت المفتوحة 2021 هي كالتالي:

مباراة بين مصر وأسبانيا تبدأ الخميس الموافق 22 من يوليو 2021 في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحاً.

يتم إذاعة المباراة بين مصر والأرجنتين يوم الأحد القادم و الموافق 25 من يوليو 2021 ميلادية في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحاً.

مباراة مصر و الأرجنتين سوف يتم أذاعتها يوم الخميس المقبل الموافق 28 من يوليو 2021 في الساعة الحادية عشر صباحاً.

قائمة لاعبي منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

قد قام المدير الفني لمنتخب مصر شوقي غريب في الفترة السابقة من الإعلان عن قائمة أسماء المشتركين في أولمبياد طوكيو وعلي راسهم محمد الشماوي و احمد حجازي ومحمود الونش، أما عن أسماء المشاركين فهي كالتالي: