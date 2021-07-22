نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملصق الدفع الإلكتروني للجوال من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية خدمة جديدة ضمن باقة حلول الدفع الرقمي ، وهي خدمة الدفع الإلكتروني ، وتعددت خدمات الدفع من بنك الرياض بالطرق الإلكترونية المختلفة ، وخدمة الدفع من خلال الجوال انقسمت إلي نوعين ، الأول فيهما هو الدفع عن طريق تطبيق Riyad Pay ، والحل الثاني خدمة الدفع من خلال الملص الإلكتروني ، وكل هذه الخدمات متاحة لعملاء بنك الرياض ، و يعد إصدار ملصق للجوال احدي أحدث الصيحات الرقمية حيث يقدم بنك الرياض خدمة الدفع بإستخدام أجهزة نقاط البيع ، بخلاف ما يقدمه من خدمات أون لاين الرياض للدفع عبر الإنترنت ، وجميع هذه الخدمات المتطورة تميز عملاء بنك الرياض من حاملي بطاقات مدي والكاش باك والماستر كارد أيضاً ، وكان قد صرح الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك الرياض السيد رياض الزهراني عن باقة الدفع الإلكتروني الجديدة والتي تأتي ضمن حلول السداد الإلكتروني وتتضمن ملصق الدفع الإلكتروني للجوال من بنك الرياض . ملصق الدفع الإلكتروني للجوال من بنك الرياض بنك الرياض يطلق سوار ذكي وملصق إلكتروني ، وقد أتت تلك الخطوة في اتجاه صيحة تطور رقمي هائلة في مجال التعاملات المصرفية بالمملكة العربية السعودية ، متيحة المجال لتعاملات بنكية سريعة وآمنة ، وممكنة عملاء البنك من تسديد فواتير المشتريات ذات القيم المنخفضة بسهولة ويسر ، بمجرد تقريب سوار ذكي أو ملصق للجوال من نقاط الدفع ، فوراً تتم عملية الشراء ، وذلك بخلاف العديد من المزايا مثل : واحدة من أسرع وسائل الدفع وأكثرها أمناً.

تتيح الدفع الكامل لقيمة المشتريات دون الـ 100 ريال علي العملية الواحدة.

تعطي غطاء شراء تراكمي بإجمالي 300 ريال ، بعدها يقوم العميل بوضع الرقم السري أو بطاقة الدفع الخاصة به علي نقاط البيع أو الصراف الآلي.

توفر خدمة الإشعارات الفورية علي عمليات الشراء ، مع إدراجها بكشوف الحسابات الجارية للعملاء.

يمكن للعميل الحصول علي أكثر من ملصق للحساب الواحد الجاري. طريقة استخدام ملصق الجوال كما هو موضح علي موقع البنك ، يستطيع عملاء بنك الرياض استخدام الملصق للدفع الإلكتروني بإتباع التعلميات التالية : في البداية نتأكد من وجود شعار الدفع بدون لمس علي نقاط البيع وهو يشبه علامة الواي فاي. نقوم بتقريب الملصق الإلكتروني الخاص بنا من جهاز نقاط الدفع. ستصدر رنه أو ضوء أخضر كإشعار لإتمام عملية الشراء. طريقة ورسوم إصدار السوار والملصق الإلكتروني يستطيع عملاء بنك الرياض الحصول علي الملص و السوار من الفروع التالية : الرياض : التخصصي للرجال والنساء. المربع للرجال فقط. جامعة الأمية نوره للنساء فقط.

الخرج : للرجال والنساء.

للرجال والنساء. الدمام : الأمير محمد للرجال فقط. ابن خلدون : رجال ونساء.

الظهران : الدوحة للرجال والنساء.

الدوحة للرجال والنساء. الخبر : الخبر للرجال فقط.

الخبر للرجال فقط. مكة المكرمة : مكة الرئيسي : رجال ونساء. الستين رجال ونساء.

جدة : التحلية : رجال ونساء. الأمير سلطان : رجال ونساء. صاري : رجال فقط.



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