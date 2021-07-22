نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الإقامة الجديد بالمملكة وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الإقامة الجديد بالمملكة والذي يسأل عنه كثير من المقيمين بالمملكة الذين يريدون الحصول على إقامة كاملة حيث تم إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام الجرين كارد، ولكن للحصول على هذا الكارد شروط وقواعد فما شروط حصول المقيمين بالمملكة على الإقامة.

شروط الحصول على إقامة بالمملكة

نظام الاقامة الجديدة بالمملكة الذي اتبعته المملكة أخيرا له شروط حتى تستطيع الحصول عليه ومن تلك الشروط ما يلي:

وجود إفادة بدفع كل الرسوم والتكاليف الخاصة للإقامة.

يكون جواز السفر ساري.

وجود شهادة طبية تؤكد أنه غير حامل لأمراض معدية

العمر يقل عن 21 عام.

وأن يكون المقيم يعمل أو يقيم بالمملكة وحاصل على إقامة سارية بالفعل.

أنواع الإقامة الجديدة بالمملكة

نظام الاقامة الجديدة بالمملكة التي يمكن للمقيم الحصول عليها ويستخدمها لاستقدام أحد أفراد أسرته:

إقامة سعودية بمقدار مائة ألف ريال لمدة عام، قابلة للتجديد وتسمى إقامة مميزة.

وإقامة غير محددة 800 ألف ريال، وتجدد باستمرار

إقامة نظامية لمدة ثلاثة أشهر وتلك الإقامة غالبا ما تكون عائلية ويجب استخدامها بعد صدورها بما لا يتجاوز 30 يوما وإلا يتم إلغاؤها

الحصول على الاقامة

لكي تحصل على الإقامة عليك أن تخطو عدة خطوات منها:

زيارة منصة أبشر الإلكترونية.

الحصول على نموذج الطلب وإرفاقه بكافة المستندات المطلوبة وتقديمه للسفارة السعودية بالبلد التي يتبعها.

شهادة الكشف الطبي.

ما يفيد بسداد المستحقات المطلوبة للحصول على الإقامة.

صور شخصية وصورة من جواز الساري

أسباب دفعت المملكة لهذا النظام الجديد

يذكر أن السلطات بالمملكة قد أغلت النظام القديم للإقامة واتجهت لنظام الاقامة الجديد بالمملكة لعدة أسباب منها:

حاجة المملكة لزيادة الدخل القومي حيث بدأت الإيرادات من المحروقات تقل.

إتاحة فرص العمل لشباب المملكة فرص عمل أكبر.

يذكر أن رسوم الإقامة كبيرة ولكن الغرض منها أن من يقيم بالمملكة من الوفدين يكون من الأثرياء حيث الاستثمار.

مميزات نظام الإقامة الجديد

كل من يحصل على الإقامة بالمملكة يحصل على مزايا متعددة منها:

له الحق في استقدام عمالة سواء للعمالة المنزلية أو لغيرها.

ينتقل هو وأسرته كما يشاء بالمملكة.

يعمل بالقطاع الخاص ويستقدم أحد أفراد أسرته للعمل أيضا.

له الحق في تملك العقارات والتمتع بها حق انتفاع.

نظام الإقامة الجديد بالمملكة من النظم الجديدة التي اتبعتها المملكة في الفترة الأخيرة عليك معرفة شروط تلك الإقامة وتسديد رسومها، وقد دفع المملكة لهذا النظام مجموعة من الأسباب، وتتمنى المملكة في القريب العاجل أن يؤتي النظام الجديد ثماره المفيدة على الاقتصاد بالمملكة.