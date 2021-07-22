البريد السعودي يستحدث مبادرات مجتمعية خدمة لضيوف الرحمن

دوت الخليج – واس استحدث البريد السعودي “سبل” مبادرات متنوعة تثري الجانب المجتمعي والإنساني خدمة لضيوف الرحمن منها مبادرة نقل حقائب الحجاج سواء من مدنهم إلى المشاعر أو داخل المشاعر نفسها تحت مسمى “حج بلاحقيبة”، إضافة لتدشين سيارتين مصنعة خصيصاً لتقديم الخدمات البريدية “spl go” كفرعين متحركة تشمل المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة منه.

وينطلق “سبل” في تنفيذ مثل هذه الأعمال من إستراتيجيته وتعاونه مع مختلف القطاعات العاملة في شؤون الحج ودعمه لبرامجه الموجهة للمجتمع، ومبادراته في المسؤولية الاجتماعية بشكل عام خاصة خدمة ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء نسكهم، منها توزيع مئات المظلات خلال تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة، والطرقات المؤدية لمكة المكرمة.

وقدم لضيوف الرحمن سندات الهدي والأضاحي بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، إلى جانب تنفيذه خدمات البريد الرسمي التي تشمل تقديم الخدمات البريدية إلى ١٣٣ جهة حكومية.

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