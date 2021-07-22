واجهة جدة البحرية تستقبل المتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى المبارك

دوت الخليج – واس شهدت الواجهة البحرية بمحافظة جدة، توافد العديد من العوائل والأفراد من سكان وزوار المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية.

ووفرت المساحات المخصصة للعائلات في الواجهة البحرية فرصة لقضاء أوقات متميزة في ليالي العيد، من خلال الجلسات المتراصة على امتداد الكورنيش،التي تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس وأكشاك ومطاعم متنوعة.

وحظي جسر المشاه المعلق في الواجهة البحرية بوجود المتنزهين؛ لمشاهدة المناظر الطبيعية والمشاهد الجمالية عند الوقوف في أعلاه، فيما فضّل عدد من الزوار قضاء مدة وجودهم في الواجهة البحرية بمزاولة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لمزاولة مثل هذه الرياضات.

وحرص عدد من زوار كورنيش الواجهة البحرية بجدة، على تجربة الدبابات البحرية واليخوت، التي تعد من أبرز الوجهات الترفيهية خلال فترة إجازة الصيف، للقيام بجولة على امتداد شاطئ الواجهة ليستمتع خلالها المتنزهون بمشاهدة المعالم التي يحتضنها كورنيش جدة،إذْ تجعل من هذه الرحلة تجربة فريدة وذكرى رائعة.

وجندت الجهات الأمنية طاقاتها لاستقبال المتنزهين والزوار خلال أيام العيد،التي تشهد حركة مرورية عالية، وذلك لتنظيم عملية الدخول والخروج من الواجهة البحرية، وتسهيل تنقل المركبات لمرافق الكورنيش بيسر وسهولة.

وتواصل أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم في مرافق الواجهة البحرية ونظافة الكورنيش وأماكن التنزه من الحدائق وغيرها من المرافق، تماشياً مع تعليمات الإجراءات الصحية والوقائية، بما في ذلك تنظيف وتعقيم الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة.

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