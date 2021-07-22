نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم إلكترونيا في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم إلكترونيا في المملكة العربية السعودية، يسعى الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسديد مستحقاتها من خلال شبكة الإنترنت، حيث تقدم شركة الكهرباء في السعودية خدمة إلكترونية لكافة المواطنين والمقيمين في إطار رؤية المملكة 2030، ويمكنك تسديد قيمة الفاتورة شهريا عن طريق الخدمات الإلكترونية المتوفرة للشركة، وسنوضح لكم كيفية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم بالتفصيل. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب قم بالدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

ثم اختار خدمة الفواتير الإلكترونية.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الحساب والبريد الالكترونى الخاص بك.

ثم اضغط على “تسجيل”.

وأخيرا تظهر أمامك صفحة بها جميع تفاصيل الفاتورة المراد الاستعلام عنها. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء السعودية.

قم بالضغط على قسم الخدمات.

ثم انقر على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

بعد ذلك قم بتحديد اسم المحافظة الخاصة باسم المواطن أو المقيم في المملكة.

ثم قم بكتابة الاسم ورقم العداد والذي يتكون من عشر أرقام.

وأخيرا وانقر على زر “استعلام”. التسجيل في خدمة فواتيري قم بالدخول إلى الشركة السعودية للكهرباء.

ثم اختار خدمة فواتيري.

بعد ذلك اختار تسجيل جديد.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك تظهر شاشة اختر منها ما بين أفراد وأعمال.

من ثم تنتقل إلى شاشة التسجيل الخاصة.

ثم اكتب بياناتك المطلوبة من الاسم والجنسية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وغيرها.

بعد ذلك انقر على زر “إكمال”.

ولتفعيل الحساب يتم إرسال كود تحقق إلى الجوال الخاص بك ثم يرجع إلى الموقع ويرسل كود مرة أخرى.

وأخيرا يرسل رابط التفعيل الخاص بالمشترك من خلال البريد الالكترونى.

ثم ينقر المشترك على رابط التفعيل. إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص لشركة الكهرباء السعودية.

ثم اضغط على تسجيل جديد.

بعد ذلك اختار تسجيل أفراد أو أعمال.

قم بكتابة البيانات الخاصة من الجنسية ورقم الهوية وتاريخ ميلادك.

بعد ذلك ستصلك رسالة إلى الهاتف الخاص بك المسجل في موقع ابشر.

قم بتسجيل البريد الالكترونى الخاص بك.

اضغط على الموافقة على سياسة الخصوصية ثم إكمال.

ثم يصلك كود تحقق مرة أخرى إلى الهاتف الخاص بك

وسيصلك أيضا رسالة للبريد الالكترونى التي أدخلته.

بعد ذلك انقر على تفعيل الحساب.

قم بتسجيل الدخول سيطلب منك العنوان الوطني.

وأخيرا يمكنك تسجيل الدخول.

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