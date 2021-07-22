نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| منع السفر إلى هذه الدولة وجدولة عودة المواطنين.. قرار جديد من وزارة الداخلية السعوديه ! في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار المتابعة الدقيقة التي تُجريها السلطات السعودية على إجراءات السفر والدخول إلى البلاد، أصدرت وزارة الداخلية السعوديه قرارًا جديدًا، يقضي بمنع السفر إلى إحدى الدول الآسيوية، بعد تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع فيها، مع إجراء آخر لـ جدولة عودة المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بحقهم، فور عودتهم إلى بلاد الحرمين.

في هذا السياق، أصدر السفير السعودي في البلد الآسيوي بيانًا هامًا، كشف فيه عن ملابسات القرار وتفاصيله، والنتائج المترتبة عليه.

في السطور التالية، نتناول تفاصيل قرار وزاره الداخليه السعوديه الجديد كما نتطرق إلى تصريح السفير السعودي، بالإضافة إلى مستجدات الوضع الوبائي في كلًا من المملكة العربية السعودية والبلد الآسيوي المحظور السفر إليه.

قرار وزارة الداخلية السعوديه الجديد

في بيانٍ عاجلٍ قبل ساعات، أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، قرارًا يحظر بموجبه سفر المواطنين السعوديين، على نحوٍ مباشرٍ أو غير مباشر، إلى دولة إندونيسيا، نتيجة لـ تفشي عدوى كورونا فيها على نطاقٍ واسع، ما يستوجب اتخاذ تدابير احترازية للحيلولة دون وصول الوباء وانتشاره في بلاد الحرمين.

وفي التفاصيل، وضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية، لكبح جماح عدوى كوفيد- 19 في بلاد الحرمين، كشف مصدر مسؤول في الداخلية السعودية بأنه وانطلاق من الحرص الذي توليه حكومة بلاد الحرمين الشريفين، على سلامة مواطنيها، المرتبطين بالسفر إلى الخارج للعمل أو السياحة وغيرها، وبالتزامن مع تواصل انتشار جائحة كورونا أو Covid-19 ، وانتشار سلالة أخرى جديدة ومتحورة من الفيروس التاجي تحمل اسم ” متحور دلتا “، وبناءً على الوضع الوبائي في دولة إندونيسيا، فقد تقرر الآتي:

يُحظر سفر المواطنين السعوديين، بشكلٍ مباشر (من مطارات السعودية المختلفة إلى إندونيسيا)، أو غير مباشر (بالسفر عبر دول أخرى)، إلى دولة إندونيسيا، وذلك لحين استقرار الوضع الوبائي في الأخيرة.

في غضون ذلك، أهابت وزارة الداخلية السعودية، بمواطنيها المقيمين في إندونيسيا، ضرورة مراعاة الحذر، وكذلك الابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا كثيفًا للعدوى، وفقًا للسلطات الصحية الإندونيسية ، بالإضافة إلى ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وترتيب الأمور من أجل عودة سريعة وعاجلة إلى المملكة.

السفير السعودي في إندونيسيا

في غضون ذلك، وبالتزامن مع القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية السعوديه ، قال عصام الثقفي الذي يشغل منصب السفير السعودي في إندونيسيا ، أن البلد الآسيوي شهد مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، جراء عدوى فيروس كورونا من متحور دلتا الموصوف بسريع العدوى والانتشار.

وأضاف الثقفي وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام السعودية، أن عدد الإصابات الجديدة بـ متحور دلتا في فيروس كورونا، بلغت ما يزيد عن 85% من إجمالي الإصابات بالعدوى التي وصلت إلى ما يقارب الـ50 ألف إصابة يوميًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1000 حالة في اليوم الواحد.

وأوضح السفير السعودي، أن السلطات في إندونيسيا، اتجهت لاتخاذ إجراءات شديدة وصارمة، للحيلولة دون الانتشار المتزايد للإصابات بالفيروس التاجي في جميع المناطق.

وأشاد المسؤول السعودي، بقرار وزارة الداخلية الأخير والذي يأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين، مجددًا التأكيد على مناشدة الوزارة السعودية للمواطنين المتواجدين في إندونيسيا، بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، لحين استقرار الأمور وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى إن شاء الله.

مستجدات الوضع الوبائي في السعودية

في إطار المتابعة التي نقوم بها في شبكة ثقفني للوضع الوبائي لفيروس كورونا في السعودية ، نستعرض فيما يلي آخر الأرقام والإحصاءات، الصادرة عن وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:

مستجدات كورونا في إندونيسيا

وفقًا لـ موقع وورلد ميترز المتخصص في رصد آخر إحصاءات فيروس كورونا المستجد عالميًا، كشف الموقع عن تسجيل دولة إندونيسيا اليوم الأربعاء، 33772 إصابة جديدة بعدوى الفيروس التاجي، بالإضافة إلى 1383 حالة وفاة.

علاوة على ذلك، سجلت الدولة الآسيوية 2 مليون و983830 إصابة إجمالية، بالإضافة إلى 77583 حالة وفاة منذ تسجيل أول إصابة في البلاد.

وبلغت عدد الحالات المتعافية الجديدة من عدوى كوفيد- 19 في إندونيسيا 32887 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2 مليون 356553 حالة تعافي من العدوى.

هذا، وتحتل إندونيسيا المرتبة رقم 14 على صعيد الدول الأكثر إصابة بـ فيروس كورونا عالميًا.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على أحدث قرار من وزارة الداخلية السعوديه بشأن منع السفر إلى دولة إندونيسيا، وتطرقنا إلى تعليق السفير السعودي في إندونيسيا على القرار، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوضع الوبائي في السعودية وإندونيسيا.