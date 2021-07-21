معايدة لمرابط على الحد…بقلم / مسلط الغفيلي

يأتي العيد بلحظاته السعيدة ونتبادل التهاني والزيارات ننعم ولله الحمد بأمن وأمان في هذا البلد العظيم الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رجل العزم والرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ورعاهم وسدد على طريق الخير خطواتها , والذي نقدم لهم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح حج هذا العام كما هو متعود من نجاحات سابقة تقوم على إشرافها وتنظيمها القطاعات الحكومية وبرعاية ومتابعه دائمة واهتمام من ولاة أمر هذا البلد العظيم , ولأن أبناء هذا الوطن توارثوا الوفاء أحفاد عن آباء عن أجداد وتعلموه من قيادتهم النبيلة الحكيمة , فإننا ونحن نرفل بثياب العيد ونرغد ولله الحمد بالأمن لا ننسى رجال بذلوا أرواحهم في سبيل حماية الوطن والدفاع مقدساته وعن أرضه وعن شعبه , رجال يرابطون على الحدود يحمون ويذودون عنه ببسالة , استمدوا شجاعتهم من حب الوطن وحب قيادته الرشيدة ومن ولائهم وبيعتهم لا يمكن أن تأخذنا مظاهر الفرح واحتفالات وننسى جهدهم أو نسهو عن تهنئتهم , عندما نردد بصوت كل الوطن عيدكم مباركم يا جنودنا البواسل , فنحن نردد معها عيدكم بطولة , عيدكم دفاع عن وطن , عيدكم فخر لنا جميعاً , عيدنا وعيدكم ولاء لقيادتنا وحب لوطننا العظيم عيدكم وعيدنا أمن وأمان في ظل ولاة أمرنا حفظهم الله.

جنودنا أنتم مرابطون ومدافعون ونحن لكم بالدعوات والحب والفخر مستمرون , اللهم احفظ أمن هذا الوطن وانصر جنوده المرابطون , واحفظ ولاة أمره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز , وادحر واخذل كل من أراد بهذا الوطن ومقدساته وأرضه بسوء.

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