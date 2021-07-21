نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستثمار في مصرف الراجحي alrajhibank.com.sa وصناديق الاستثمار عبر موقع تداول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كل ما يخص الاستثمار في مصرف الراجحي ونجيب على العديد من الأسئلة التي تشغل بال كل من أراد أن يضع وديعة في بنك الراجحي، مثل ما هي أرباح الودائع في بنك الراجحي؟ كم نسبة الوديعة في بنك الراجحي؟ حيث هذه هي الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الأشخاص السعوديين الذين يتعاملون مع البنك.

الاستثمار في مصرف الراجحي

يتجه المستثمرين إلى هذه الطرق التي تتمثل في وضع أموال المستثمر في صورة ودائع من أفضل طرق الاستثمار حيث أن ودائع مصرف الراجحي في العموم تتميز بالحصول على عائد ربحي كبير وهائل، وهي وديعة الاستثمار المباشر، ويرجع ذلك كون كافة الخدمات والمنتجات الذي يقوم بتقديمها بنك الراجحي بتقديمها تتوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى أن بنك الراجحي يعد واحد من أكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية ويتميز بالثقة والأمان، ويضمن للمستثمرين السعودين عدم التعرض لأي نوع من المخاطرة مع ضمان عائد ربحي قوي يشجعهم على استثمار أمولهم من خلال مصرف الراجحي.

مزايا ودائع بنك الراجحي

الودائع تتميز بأنها متوافقة مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية وذلك مثل باقي الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي.

تتميز هذه الوديعة بأنها أمنة لا تحتوي على المجازفة والمخاطرة.

كما يمكنك تحديد المدة التي تناسبك للاستثمار، وذلك بسبب المرونة.

هناك إمكانية الحصول على نسبة العائد بصورة مقدمة.

توفر للعميل أن يحصل على تمويل نسبته 90% من المبلغ الإجمالي للوديعة.

شروط عمل وديعة

يجب توافر هذه الشروط لعمل وديعة في بنك الراجحي وهي:

وجود حساب للعميل في بنك الراجحي.

عمر المودع يجب ألا يقل عن 21 عام عند القيام بفتح الوديعة.

الحد الأدنى الخاص بعملية الإيداع هو 10000 ريال سعودي.

عند القيام بفتح الوديعة يتم إظهار هوية المستثمر الأصلية.

واليكم فيديو يوضح كيفية استثمار الأموال في صورة صناديق استثمارية في شكل اسهم أو غيرها من طرق الاستثمار