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عمر شويل - جدة مزايا بطاقة سفر بلس المجانية من بنك الراجحي دون رسوم تحويل عملات، نتحدث اليوم عن أفضل بطاقة ائتمانية لمحبي السفر وهي بطاقة سفر بلس الراجحي وطريقة تحقيق الإستفادة القصوى منها، وهي أخر بطاقة سفر وتغيير عُملات تم إصدارها من البنوك المحلية بالمملكة. سوف نتناول حديث تفصيلي عن مزايا بطاقة سفر بلس المتوفرة لدى مصرف الراجحي بدون رسوم تحويل عملات، بالإضافة إلى معلومات هامة لكل من يفكر في استخراج هذه البطاقة الائتمانية المجانية حتى يستطيع تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

مزايا بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي

تُعتبر بطاقة سفر بلس من بطاقات السفر والعُملات، وسواء كنت تسافر خارج المملكة دائماً أو مرة كل عام أو حتى لا تسافر وتقوم بالتسوق من مواقع التسوق الأمريكية والأوروبية، فإن بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي هي الاختيار الأمثل لك. حيث أنك عند امتلاكك لتلك البطاقة الائتمانية لن تحتاج لدفع سعر صرف عند الشراء، حيث تتم العملية بدون رسوم إضافية للتحويل بين العملات على الإطلاق، ولكن في حال استخدمت بطاقة أُخرى فإن البنك يتحصل على رسوم تحويل عُملة تصل أحياناً إلى 0.3 %، وكلما ازدادت عملياتك تزداد رسوم البنك.

بطاقة العُملات سفر بلس

توفر بطاقة سفر بلس 5 عُملات مجاناُ في البطاقة وهي الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنية الاسترليني، الدرهم الإماراتي بالإضافة إلى الريال السعودي. كما أن رسوم إصدار بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي مجانية، ولكن رسوم التجديد السنوية تبلغ قيمتها حوالي 172.5 ريال، ويبلغ سعر الصرف بالنسبة للعملات الغير متواجدة في البطاقة 2.30 %، مثل أي بطاقة أُخرى، وتبلغ رسوم السحب من الصرف الألي 32.2 ريال سعودي، ومن أجهزة البنوك الأُخرى تبلغ 48 ريال سعودي، أما رسوم السحب النقدي خارج السعودية فتبلغ 56 ريال.

تتميز بطاقة سفر بلس الائتمانية من بنك الراجحي لمحبي السفر بمميزات أخرى عديدة، حيث تعد البطاقة الوحيدة من بطاقات السفر والعُملات التي توفر تأمين على السفر، كما أنها البطاقة الوحيدة من بطاقات السفر والعملات التي توفر الدخول لصالات المطار مجاناً، ولكن رغم ذلك فإن العيب الأبرز في بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي هي رسوم التجديد، حيث تُعد رسوم تجديد البطاقة السنوية مرتفعة مقارنة ببطاقات السفر التي توفرها البنوك المحلية الأخرى.