نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل، تمويل بالمملكة السعوديه والمقيمين وبأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل المواطنين السعوديين المقيمين وبدون كفيل، يقدم بنك سامبا السعودي لعملاءه افضل تمويل شخصي بقيمة مئة الف ريال سعودي، حيث يقدم بنك سامبا الكثير من المساعدات للمواطنين علي شكل قروض ميسرة كما يقدم العديد من القروض المختلفة التي تتناسب مع جميع المواطنين وبشروط ميسرة ومتساهلة، كما أوضحنا خلال مقال سابق من قبل تمويل تقاعدي بنك سامبا براتب 2000 ريال فقط، وسوف نوضح خلال مقالنا هذا الشروط الواجب توافرها الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا السعودي براتب 100 ريال سعودي وبدون كفيل.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا

أوضح بنك سامبا السعودي بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي المقدم بقيمة مئة ألف ريال سعودي وبدون كفيل والتي يتوفر للمواطنين المقيمين أيضاً، ويمكنكم التعرف علي الشروط من خلال الفقرة التالية:

يشترط أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن ثمانية عشر عام. يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن ستون عام وذلك من أجل الحصول علي التمويل الشخصي. يلزم أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. خدمة العميل يجب أن لا تنقص عن شهرا عند التقديم علي التمويل الشخصي. لا بد من توافر صورة من الهوية الوطنية للعميل أو إقامة للمقيم ويلزم أن تكون سارية المفعول عند التقديم

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا

يعد بنك سامبا من اكثر البنوك التي تقدم أفضل الخدمات التمويلية لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك سامبا السعودية تمويل لا يحتاج الي وجود كفيل وقيمته مئة ألف ريال سعودي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة السعودية أيضاً، والتي يمتلك التمويل المقدم من بنك سامبا افضل ميزه بأنه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن البنك يسمح العميل الحاصل علي التمويل بحصوله علي تمويل اضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الحاصل عليه كما يقدم البنك العديد من التسهيلات عند حصول العميل علي التمويل الشخصي