نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار رخصة القيادة الرقمية وتفعيلها منصة أبشر أفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة إصدار رخصة القيادة الرقمية وذلك للاستفادة من المميزات التي تقدمها رخصة القيادة الرقمية فبمجرد تفعيل رخصة القيادة الرقمية يمكن للأفراد استخدامها عبر الأجهزة الذكية الخاص بهم دون الحاجة إلى اصطحاب أصل الرخصة ويتم تفعيل الرخصة الرقمية عبر أبشر أفراد ويبدأ العمل بها مباشرة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إصدار رخصة القيادة الرقمية.

إصدار رخصة القيادة الرقمية

يمكن للأفراد الاستفادة من رخصة القيادة الرقمية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر إدارة المرور السعودية وذلك من خلال منصة أبشر والتي يتم من خلالها تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر المرور ببعض الخطوات الميسرة كالآتي:

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر

يتم التوجه إلى تطبيق أبشر على الجوال.

الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

يتم إرسال كود التحقق على الجوال المسجل لدي منصة أبشر ويتم كتابته في المكان المخصص له ليبدأ تسجيل الدخول بنجاح.

يتم التوجه بعد ذلك إلى أيقونة خدماتي ومنها يتم اختيار الهوية الرقمية الموجودة بأعلى التطبيق.

يتم الضغط على رمز الإضافة ليتم إظهار كلمة رخصة القيادة ويتم الضغط عليها.

يتم فتح صفحة أخري بها كافة التفاصيل المتعلقة بالرخصة الأصلية للمستخدم وبالنزول لأسفل الصفحة نجد كلمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية.

بعد ذلك يتم إظهار رمز الوصول السريع الخاص بالرخصة الرقمية ومن ثم يتم تسجيل الخروج من البرنامج.

عند الحاجة إلى إظهار رخصة القيادة الرقمية كل ما على المستخدم الدخول مرة أخري إلى تطبيق أبشر ومن ثم اختيار كلمة إبراز الهوية الرقمية لتظهر الهوية الرقمية وكذلك رخصة القيادة الرقمية دون الحاجة إلى إنترنت ويتم عرضها على الجهة المختصة في حالة طلبها بكل سهولة.

ما هي الرخصة الرقمية

تعتبر الرخصة الرقمية بديلًا فعالًا للرخصة الورقية المعتمدة وقد تم تفعيلها بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية وقد تم اعتمادها لدى الجهات المختصة ويمكن للمواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية الاحتفاظ بالرخصة على الجوال الخاص به وإبرازها وقت الحاجة إليها حتى في حالة عدم وجود إنترنت.