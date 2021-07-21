نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الميسر تمويل إمكان بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط الميسر الشهري لدى تمويل إمكان مصرف الراجحي حيث يعتبر أفضل تمويل ميسر لجميع العملاء السعوديين في جميع البنوك السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً وأمتاز التمويل بأنه بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي ويمكن الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل ويحق لكافة المواطنين السعوديين فقط لا غير التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان عبر الإنترنت بأستخدام تطبيق الجوال للحصول على طلب تمويل ميسر لدى مصرف الراجحي السعودي والذي خصص من أجل خدمة جميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول تمويل إمكان الميسر

بالتقسيط الميسر الشهري أحد مزايا شركة إمكان للتمويل في السعودية ولن يتحقق ذلك إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول عليها التابع إلى مصرف الراجحي السعودي وسوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة والمعلن عنها كما يلي بكافة التفاصيل :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي ويمتلك دخل شهري ثابت يبدأ من 2000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل.

يجب إحضار كافة العملاء السعوديين فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو شبه حكومي وكذلك في أحد الشركات أو المؤسسات القطاع الخاص في المملكة.

عدم تعثر العملاء السعوديين المتقدمين لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة العربية السعودية.

جميع السعوديين لابد عليهم فتح حساب بنكي سعودي جديد لدى إمكان مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

كافة المميزات التمويلية لدى شركة تمويل إمكان في المملكة