نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برنامج ريف” رابط تسجيل دعم ريف الأسر المنتجة reef.gov.sa الكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار دعم المملكة للأسر المنتجة بالريف نستعرض طريقة تسجيل دعم ريف الأسر المنتجة وشروط التسجيل في هذا المقال، وكذلك رابط دم ريف الاسر المنتجة وجدير بالذكر أن هذا الدعم يستهدف قطاعات أخرى بالريف كالنشاط الزراعي وغيره.

شروط التسجيل في برنامج ريف

حددت وزارة الزراعة والمياه بالمملكة شروط التسجيل على منصة ريف للحصول على دعم الأسر المنتجة، وتتلخص هذه الشروط في ما يأتي:

أن يكون المتقدم بطلب الحصول على الدعم سعودي الجنسية.

ويتم استثناء من يملون بطاقات للتنقل في المملكة من شرط سعودية الجنسية.

لابد أن يكون المستفيد من دعم برنامج ريف هو أحد العاملين بالقطاع الزراعي بالمملكة، وفي أحد الأنشطة التي حددتها وزارة الزراعة للحصول على الدعم، على أن يكون قائمًا بمباشرة النشاط بنفسه وبصورة مباشرة.

يجب أن يكون المتقدم بالطلب من المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم الريفي.

لا يمكن حصول من تقل أعمارهم عن 21عام على دعم الأسر المنتجة من برنامج ريف.

لا يجوز لمن يتجاوز دخله شهريًا 6000ريال أن يتقدم بطلب للحصول على دعم

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدين بالطلب عن 6000 ريال سعودي.

لا يُسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة أو القطاع الخاص أن يحصلوا على دعم ريف.

تقديم كافة الوثائق التي تم تحديدها من قبل الوزارة لاستيفاء متطلبات الحصول على دعم ريف.

أن يكون الحد الأقصى من البرامج التي تم التسجيل بها من خلال منصة ريف هو ثلاثة برامج فقط.

توجد بعد اشتراطات صحية وأخرى فنية يجب أن يتم استيفاءها.

تسجيل طلب الدعم عبر منصة ريف.

صحة البيانات المدخلة في طلب الدعم وحداثتها.

أن يمتلك المتعاقد حساب بنكي باسمه يكون نشطًا.

ويكون أقصى دعم مالي مسموح به سنويًا للمتعاقد ببرنامج ريف هو 54000ريال.

ولابد أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم حاصلة على وثيقة عمل حر تم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وكما تم التوضيح فإن طريقة تسجيل دعم ريف الأسر المنتجة عبر منصة ريف يعتبر أمر سهل مادامت الشروط مستوفاة.

رابط تسجيل دعم ريف الأسر المنتجة

للحصول على دعم الأسر المنتجة المقدم في المملكة عبر بوابة ريف لابد من التسجيل وفق الخطوات التالية: