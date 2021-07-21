قرض شخصي من البنك الأهلي السعودي بدون ضمانات للمواطنين والمقيمين بالمملكة

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عمر شويل - جدة قرض شخصي من البنك الأهلي السعودي بدون ضمانات للمواطنين والمقيمين بدا البنك الأهلي السعودي مؤخرا في تقديم قروض شخصية وتمويلات للعملاء، وتحصل علي التمويل بالالتزام بتقديم الضمانات، مثل تحويل الراتب، أو توفير العقارات، أو ضمان مشروع وغيرها من الضمانات حسب التمويل، ثم قام البنك بالاهتمام بهذه التمويلات للمواطنين والوافدين، وهو تمويل شخصي بدون ضمان، ثم القرض العام غير المضمون، هو من القروض التي تحظى بفائدة العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين، فهو قرض بدون وظيفة وبدون ضامن، ويقدم البنك الأهلي عددا من القروض المختلفة والمتنوعة، وبالتالي فإن جودة التمويل غير المضمون لها احتياجات كثيرة، للحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي بدون ضمانات يجب اتباعها.
قرض شخصي من البنك الأهلي السعودي بدون ضمانات للمواطنين والمقيمين
هذا القرض من القروض التي تستفيد منها كثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث أن كثير منهم يحتاج إلي هذا النوع من التمويل، وهناك قرض بدون عمل، ومن المميزات لهذا النوع من القروض:
- الحد الأدنى للقرض خمسة الآلف ريال سعودي.
- لا يتم احتساب فائدة سنوية إذا كانت فترة السداد تصل إلي ستة اشهر.
- يتميز البنك الأهلي التجاري السعودي بعد احتساب النسبة المئوية.
شروط الحصول علي التمويل من البنك الأهلي السعودي
هناك عدة شروط يجب اتباعها للحصول علي التمويل، من البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة:
- أن يكون العميل ملتحق بوظيفة معتمدة من شركة أو موظف حكومي.
- لا يقل الراتب عن ثلاثة ألف ريال للسعودي، والمقيم أربعة ألف ريال سعودي.
- ثم إذا كان مقيما لابد أن فترة الإقامة بالمملكة لا تقل عن ثلاث اشهر.
- ثم لابد و أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما و لا يتجاوز الستين عام.
القروض المتاحة دون ضمانات شخصية من الأهلي السعودي
- القرض الاجتماعي: قرض للدعم المالي ، لإتمام الزواج، ترميم المنزل، للأرامل، أو لشراء احتياجات المنزل.
- قرض المشروع: تمويل الأعمال، المشاريع الصغيرة، أو تكوين أسرة.
- صندوق التنمية الصناعية بالمملكة: يتكفل بالمشاريع، وتحسين الاقتصاد القومي، ومدة سداد عشرة سنوات لسدادة.
- الصندوق الخيري: يساعد الصندوق الخيري على تنفيذ كافة المشاريع، التي تعتمد على أنخراط المواطنين في المجتمع، و توعيتهم مثل التوعية بمساوئ السلوكيات السلبية و التوعية ضد فيروس معين.
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