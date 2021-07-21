نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو التمويل العقاري ملاك العقار وكيفية التقديم على المنتج عبر بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يطرح بنك الرياض التمويل العقاري ملاك العقار حيث يحصل المستفيد من هذا التمويل العقاري على سيولة نقدية في مقابل التنازل عن عقار العميل لصالح بنك الرياض، ومن ثم يمكن إعادة امتلاك العقار مجددا عن طريق دفع أقساط شهرية ميسرة، وقد أتاح البنك طريقه التقديم على تمويل ملاك العقار إلكترونيا من خلال البوابة الرسمية لمصرف الرياض، مع توفير بعض المزايا والشروط الواجب التعرف عليها قبل طلب التمويل، ومن المزايا البارزة في هذا المنتج هي وجود خطط سداد مرنة وإمكانية صرف مبلغ التمويل قبل أن يتم إيداع الراتب، إضافة إلى ذلك توفر هامش ربح منافس وتوافق المنتج مع الشريعة.

تفاصيل التمويل العقاري ملاكّ العقار وما هي شروط المنتج التمويلي

هناك مجموعة من شروط تمويل ملاك العقار ومنها:

نسخة عن بطاقة الهوية الوطنية

تعبئة نموذج التمويل العقاري في بنك الرياض

نموذج إقرار العميل والإقرار الصحي

كشف الحساب المصرفي للعميل

القيام بأداء رسوم التقييم

توفير شهادة تعريف الراتب يتم ذكر فيها تاريخ بداية العمل في الوظيفة.

ما هو رقم بنك الرياض وطريقة التقديم على منتج ملاك العقار

يمكن التواصل مع بنك الرياض من خلال الرقم المجاني “8001242020”، في حين يمكن تقديم الطلب إلكترونيا من خلال التوجه إلى بوابة مصرف الرياض للتمويل العقاري ، ومن ثم إتمام المعلومات والخطوات التالية:

أولا بعد الدخول إلى صفحة تقديم طلب إلكتروني يجب كتابة رقم البطاقة الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للأجانب

اختيار الجنسية

كتابة اسم العائلة وتحديد التقويم لكتابة تاريخ الميلاد

كتابة البريد الإلكتروني وذكر المدينة واسم المنطقة وتحديد صافي الراتب بعد خصم الالتزامات الشهرية

كتابة الالتزامات الشهرية وتحديد مدة التمويل بعدد السنوات

كتابة سعر العقار وتحديد نوع السكن والضغط على حاسبة التمويل ومن ثم إتمام باقي الخطوات.

ما هي أنواع ملاك العقار التمويلي