- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو التمويل العقاري ملاك العقار وكيفية التقديم على المنتج عبر بنك الرياض في المقال التالي
عمر شويل - جدة يطرح بنك الرياض التمويل العقاري ملاك العقار حيث يحصل المستفيد من هذا التمويل العقاري على سيولة نقدية في مقابل التنازل عن عقار العميل لصالح بنك الرياض، ومن ثم يمكن إعادة امتلاك العقار مجددا عن طريق دفع أقساط شهرية ميسرة، وقد أتاح البنك طريقه التقديم على تمويل ملاك العقار إلكترونيا من خلال البوابة الرسمية لمصرف الرياض، مع توفير بعض المزايا والشروط الواجب التعرف عليها قبل طلب التمويل، ومن المزايا البارزة في هذا المنتج هي وجود خطط سداد مرنة وإمكانية صرف مبلغ التمويل قبل أن يتم إيداع الراتب، إضافة إلى ذلك توفر هامش ربح منافس وتوافق المنتج مع الشريعة.
تفاصيل التمويل العقاري ملاكّ العقار وما هي شروط المنتج التمويلي
هناك مجموعة من شروط تمويل ملاك العقار ومنها:
- نسخة عن بطاقة الهوية الوطنية
- تعبئة نموذج التمويل العقاري في بنك الرياض
- نموذج إقرار العميل والإقرار الصحي
- كشف الحساب المصرفي للعميل
- القيام بأداء رسوم التقييم
- توفير شهادة تعريف الراتب يتم ذكر فيها تاريخ بداية العمل في الوظيفة.
ما هو رقم بنك الرياض وطريقة التقديم على منتج ملاك العقار
يمكن التواصل مع بنك الرياض من خلال الرقم المجاني “8001242020”، في حين يمكن تقديم الطلب إلكترونيا من خلال التوجه إلى بوابة مصرف الرياض للتمويل العقاري ، ومن ثم إتمام المعلومات والخطوات التالية:
- أولا بعد الدخول إلى صفحة تقديم طلب إلكتروني يجب كتابة رقم البطاقة الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للأجانب
- اختيار الجنسية
- كتابة اسم العائلة وتحديد التقويم لكتابة تاريخ الميلاد
- كتابة البريد الإلكتروني وذكر المدينة واسم المنطقة وتحديد صافي الراتب بعد خصم الالتزامات الشهرية
- كتابة الالتزامات الشهرية وتحديد مدة التمويل بعدد السنوات
- كتابة سعر العقار وتحديد نوع السكن والضغط على حاسبة التمويل ومن ثم إتمام باقي الخطوات.
ما هي أنواع ملاك العقار التمويلي
- هناك نوعان الأول البناء المكتمل، وقد صمم للذين يرغبون في الحصول على مبلغ نقدي كبير وبالمقابل يتوجب التنازل عن العقار لبنك الرياض، ومن ثم إمكانية الحصول على العقار مجددا بعد دفع الأقساط المترتبة على العميل
- النوع الثاني وهو غير مكتمل البناء، حيث سيتم توفير تمويل ملاك العقار لملائمة احتياجات العميل وتوفير سيولة نقدية لإكمال أعمال البناء، مما يوفر لك تسديد تكاليف الإنشاءات الخارجية والداخلية على شكل أقساط ميسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هو التمويل العقاري ملاك العقار وكيفية التقديم على المنتج عبر بنك الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.