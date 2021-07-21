نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تحديث البيانات الوظيفية من منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة مسار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودي ، مجموعة كبيرة من الخدمات لمشتركي المنصة ومن ضمن هذه الخدمات ، خدمة تحديث البيانات الوظيفية من منصة مسار ، وهي موضوع حديثنا في مقال اليوم ، حيث تقدم منصة مسار خدمة تحديث البيانات الوظيفية ضمن خدماتها الإلكترونية والتي يشتمل عليها قطاع الخدمات المدنية ، وذلك عبر مبوب تحديث بياناتي الوظيفية ، وتعطي الخدمات المقدمة من منصة بياناتي الوظيفية الصلاحية القصوى لمستخدمي البوابة الخاصة بوزارة الخدمة المدنية للاستفادة من التطور التقني والتكنولوجيا الحديثة التي تعتمدها الوزارة في تطوير الموارد البشرية في الوقت الحالي ، كما تقدم منصة مسار الكثير من الخدمات الرقمية للموظفين بالقطاع الحكومي المدني من حيث الاطلاع علي البيانات وإمكانية التعديل عليها وتحديثها ، وتعرض أيضاً خدمات تخص التقارير الطبية عن طريق قاعدة بيانات مشتركة مع وزارة الصحة السعودية ، فضلاً عما تقدمه منصة مسار من إمكانية التقديم علي الترقيات في النظام الجديد.

خدمة تحديث البيانات الوظيفية من منصة مسار

وتوفر منصة مسار عبر خدمة تحديث البيانات إمكانية الإطلاع علي السجل الخاص بتاريخ عمل الموظف وخاصية الطباعة لمحتوي السجل وبياناته ، وخواص أخري مثل الإطلاع علي تاريخ الدورات والبعثات التدريبية والعمليات الإدارية الخاصة بالموظف والقرارات الخاصة به ، وتتيح البوابة إعلان مدة الخدمة بعد التحديث علي كافة البيانات الخاصة بالموظفين ، والخدمة سلسة ودائمة بمعني أنه يمكن للموظف متابعة جميع الطلبات الخاصة به من أي مكان وفي أي وقت كان مما يوفر الوقت والمجهود المهدرين سابقاً في مراجعة مكاتب الوزارة ، وتتيح الوزارة هذه الخدمة عن طريق :

وتراعي فترات الدوام بمكاتب الخدمات من الأحد إلي الخميس من الثامنة صباحاً وحتي الثالثة عصراً في هذه الأيام..

كيفية تحديث بيانات الموظف في مسار

يمكن إجراء تحديث بيانات الموظف عبر منصة مسار الإلكترونية بإتباع الخطوات التالية بالترتيب كالآتي :

في البداية عليك ب​التسجيل في الخدمة من موقع المنصة أو يمكنك تسجيل الدخول مباشرة إن كان لك حساب في المنصة بالفعل. ثم تقوم بمتابعة الدخول والشروع في عملية تحديث بياناتك الوظيفية. تقوم بعدها بإستخدام الخدمات الإلكترونية من موقع المنصة. يمكنك بعد ذلك الاستفادة من خواص التقارير الطبية والإحصاءات الموجودة. أيضاً يمكن لك متابعة كافة الطلبات والمعاملات الإدارية الخاصة بك وكل معاملات الموارد البشرية الخاصة بك. والاستفادة من الدعم الفني والإجرائي الخاص بالمنصة.

وفي حال أي تعثرات في تقديم الخدمة أو عدم رضا العملاء يتم تقديم الشكاوى للوزارة عبر خدمة صوتك مسموع من وزارة الموارد البشرية.