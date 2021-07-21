شروط ومميزات الرهن العقاري وطريقة الحصول عليه من بنك الراجحي بالمملكة

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عمر شويل - جدة شروط ومميزات الرهن العقاري وطريقة الحصول عليه من بنك الراجحي يعد بنك الراجحي من اكبر البنوك بالمملكة، وتقدم اكبر الخدمات لعملائها، وسنتكلم عن خدمة التمويل العقاري، من قضاء احتياجاتهم بشكل بسيط وسهل، ومن خلال وضع شروط لذلك، وهو منتج تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ثم يتم عبر عقد بين البنك والعميل، فيقوم البنك بمساعدة العميل للحصول علي السيولة النقدية، من خلال شراء البنك العقار للعميل، ثم يؤجر البنك العقار للعميل مرة اخري، وذلك مقابل سداد أقساط شهرية حسب مدة عقد التمويل المتفق عليها من البنك مع العميل، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتعرف علي ما يخص الرهن العقاري من الراجحي.

شروط ومميزات الرهن العقاري وطريقة الحصول عليه من بنك الراجحي

هناك مميزات كثيرة لهذا النوع من التمويل بضمان العقار:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل لشراء منزل فترة السداد إلي ثلاثون عاما. نسبة الرسوم الإدارية 1% أو ما يعادل خمسة ألف ريال سعودي. يتيح للمقترض تملك منزل بالسعر المطلوب، و بسعر فائدة ثابت لا يتغير. ثم توثيق بنود الرهن العقاري لدى وزارة العدل، للتقليل من النزاعات الحاصلة بين المقترضين والجهات التمويلية.

شروط الرهن العقاري من الراجحي

قبل أن نذكر الشروط، يجب أن نوضح أن شروط الرهن العقاري، تختلف عن التمويل، حيث أن الرهن ليس هو الاقتراض، وشروطه تطبق على العقار الذي سوف يتم رهنه، من قبل جهة التمويل، وهناك شروط عامة للتمويل تختلف حسب الجهة التمويلية، وشروط الرهن العقاري من بنك الراجحي:

عمر المتقدم لا يقل عن خمس وعشرون عاما فيما فوق. ثم تكون مدة الخدمة بالعمل ستة اشهر. الحد الأدنى للراتب خمسة الآف ريال سعودي. يتم استقطاع من الراتب بالإضافة إلى مجموع التزامات تختلف حسب الجهة التمويلية والراتب. العميل يجب أن يكون علي تام بالمبلغ الخاص بالتمويل. يتم بناء العقار في منطقة حضارية وليس علي ارض زراعية أو في الصحراء. التكلفة الإجمالية للعقار من مليون إلي خمسة مليون ريال سعودي. أما إذا كان قديما أن يتراوح عمرة الافتراضي لا يزيد عن عشرون سنة. إذا أراد العميل يحصل علي تمويل عقاري لمدة عشرون عاما، يكون مبلغ التمويل 58 من الراتب الأساسي، أما إذا كان ثلاثون فيكون المبلغ 82 من الراتب الأساسي. ثم عند شراء ارض يكون مبلغ التمويل 53 ضعف الراتب الأساسي.

المستندات والأوراق المطلوبة للتمويل