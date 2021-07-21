نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 30 الف ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فقد يقدم هذا التمويل من شركة اكسترا السعودية التي تقدم افضل التمويلات الشخصية لجميع المواطنين، حيث قامت شركة اكسترا بتقديم افضل تمويل شخصي لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين والعسكريين وبشروط ميسرة وبدون تحويل راتب وبدون كفيل، ويتميز التمويل انه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا التمويل المقدم من اكسترا السعودية

التمويل الشخصي المقدم من اكسترا السعودية يناسب جميع الفئات العمرية بالمملكة العربية السعودية للسعودي والمقيم والعسكري والمتقاعد.

التمويل بدون تحويل راتب.

لا يحتاج التمويل ألي وجود كفيل.

يتوافق التمويل المقدم من اكسترا السعودية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد التمويل تصل إلى 24 شهرا من بعد الحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من شركة اكسترا السعودية

الشروط التي قامت شركة اكسترا بتحديدها للمواطنين المتقاعدين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

الدخل الشهري للعميل المتقدم لا يقل عن 5000 ألاف ريال سعودي. عمر العميل المتقدم علي تمويل اكسترا لا يتم الموافقة علي الطلب إذا تزايد عن 65 عام. العميل المتقدم لا يقل في العمر عن ثمانية عشر عام. لا بد من العميل المتقدم أن يقوم بالاشتراك في برنامج التقاعد التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامه للتقاعد وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل من شركة اكسترا السعودية.

أحكام تمويل اكسترا للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي

حددة شركة اكسترا السعودية بعض الشروط الواجب توافرها لدي جميع العاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.