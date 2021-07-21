نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد صلاحيه الإقامة للوافدين بالسعودية آليًا مجانًا بتوجيهات الملك حتى 31 أغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد صلاحيه الإقامة للوافدين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية وكذلك تأشيرات الزيارة والخروج بالسعودية، وفق توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سليمان بن عبد العزيز ’ل سعود تتم بشكل آلي، حيث أعلن وزير المالية اليوم الثلاثاء 12/ 11/ 1442 هجريا، الموافق 21/ 7/ 2021 ميلاديًا، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتمديد صلاحيه الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وأيضا تمديد صلاحيه تأشيرات الزيارة و الخروج والعودة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى تاريخ 23/ 1/ 1443 هجريا الموافق 31/ 8/ 2021 ميلاديا.

تمديد صلاحيه الإقامة للوافدين

في إطار جهود المملكة للتعامل مع أثار وتبعات جائحه كورونا، والتي من ضمنها اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتضمن سلامه المواطنين والمقيمين فيها اصدر معالي وزير المالية “محمد بن عبدالله الجدعان” تنفيذنا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للجوازات السعودية: أن يتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى الذهاب لمقار إدارات الجوازات للتمديد، وذلك على النحو التالي:

قرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة

وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة

يقتصر التمديد على الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها

الذي سبق وتم تعليق القدوم من 20 دولة والمعلنة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021

وقد تم تمديد التاريخ دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23/ 1/ 1443 هـ، الموافق 31/ 8/ 2021.

المديرية العامة للجوازات السعودية

ومن خلال

إنفاذًا لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى تاريخ 31 / 8 / 2021م. pic.twitter.com/raTo2p0mLz — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 20, 2021

تعليق السفر للسعودية من 20 دولة

فقد بدأت تمديد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للوافدين المتواجدين خارج المملكة، حيث يتم بشكل ىلي ودون مقابل من أجل المساهمة في تخفيف الأثار الناجمة من وباء كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

في قرارات سابقه أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة. في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا، وقائمة أسماء الدول التي يتم تعليق دخول الأراضي السعودية للقادمين إليها:

يمنع السفر من جمهورية الأرجنتين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية

وكذلك جمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية

ومن جمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وتركيا، جمهورية جنوب أفريقيا.

وأيضا جمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، واليابان.

من بينهم دولة جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري.

جاء اليوم توجيه ملكي يقضي تمديد صلاحيه الإقامة للوافدين بالسعودية آليًا.