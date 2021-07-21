نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب توصيل وثيقه بالبريد عبر ابشر أعمال وكيفيه الحصول علي الخدمة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب توصيل وثيقه بالبريد عبر ابشر أعمال من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما أعلنت منصة ابشر أعمال عن بعض الخدمات التي يمكن للمواطنين استخدامهم عبر المنصة مثل تجديد الإقامة ومعرفه الشروط اللازمة والوصول للخدمه بالخطوات و إلغاء تأشيرة الخروج والعودة ومعرفه الخطوات والشروط اللازمة تجاه الخدمة. والآن سوف نوضح لكم اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالتفصيل مع توضيح طرق التواصل مع البريد السعودي من خلال المقالة الأتية.

طلب توصيل وثيقه بالبريد عبر ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة وكذلك أعلنت أيضا علي أن الخدمة تمكنك من توصيل بعض الوثائق التي تم تنفيذ العمليات عليها من خلال ابشر أعمال بكل سهوله وخطوات بسيطه جدا. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات بالمملكة العربية السعودية. وأعلنت المنصة أيضا علي مده تنفيذ الخدمة والتي تكون فوريه عبر المنصة. وتوصيل الوثائق عبر البريد تتضمن مده من 3 إلي 5 أيام عمل. وفي حاله لم تقم بطلب توصيل الوثيقة خلال الأيام المحددة. ولن يتم أتاحه الوثيقة للتوصيل ويتطلب استلامها يدويا من خلال القطاع.

شروط توصيل وثيقه

كما أعلنت المنصة عن شرط واحد فقط ويجب توافره في العملية لكي يتم نجاحها وهو يجب أن يكون تاريخ تنفيذ العملية خلال 90 يوم وذلك للإقامة. كما أوضحت المنصة أيضا طرق التواصل مع البريد السعودي وهو عن طريق الرقم الموحد بالمملكة. وهو 19992 وهو الرقم الخاص لخدمه المواطنين والاستفسار علي أي شي. وأوضحت المنصة الحساب الرسمي علي توتر وهو @saudipost_care.

خطوات طلب التوصيل عبر البريد السعودي

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وخطوات طلب توصيل وثيقه بالبريد. والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية وذلك لنجاح الخدمة معك: