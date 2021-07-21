نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثالث 2021 وموعد الأسهم المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين في المملكة عن موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثالث 2021، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية عدد كبير من أكبر الشركات الاستثمارية الضخمة في جميع المجالات، وتعد شركة أرامكو من أكبر الشركات العالمية الموجودة بالمملكة، وتقدم العديد من الخدمات والعناصر الهامة لجميع انحاء المملكة وخارجها، حيث أنها المسؤولة عن النفط والبنزين والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، كما تصنف هذه الشركة من ضمن أقدم وأعرق الشركات وأهمها في السعودية والعالم، وإليكم اليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم الموعد الخاص بتوزيع أرباح شركة أرامكو الربع الثاني.

توزيع أرباح أرامكو للسهم الواحد

كما ذكرنا لكم أن شركة أرامكو من أكبر الشركات المتخصصة في مجال النفط في السعودية. وستقوم الشركة بالإعلان عن البيانات والمعلومات كاملة بشكل مستمر. وذلك لأنها من أهم الشركات التي يساهم فيها عدد كبير جدا من أكبر المستثمرين. وتعمل الشركة على توزيع أرباح أرامكو للسهم الواحد وفقاً لثلاث تقسيمات في العام.

توزيع أرباح أرامكو الربع الأول

قامت شركة أرامكو بتحديد مواعيد توزيع الأرباح على جميع المساهمين، وذلك قبل البدء في تعاملات السوق ليوم 21 من شهر مارس الماضي، ويختص هذا الموعد بتوزيع أرباح الربع الأول، ويتم توزيع أرباح أرامكو الربع الثاني في يوم 18 من شهر يونيو 2021، كذلك قامت الشركة بالإعلان عن المبلغ الخاص بالأرباح حيث يصل إلى 50.0 مليار ريال سعودي، وسيتم توزيع كامل المبلغ على جميع المساهمين، وفقاً لعدد الأسهم المشارك بها المساهم.

موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثالث

تم توزيع أرباح الربع الأول من العام الجاري، وتم أيضاً توزيع أرباح الربع الثاني. أما فيما يتعلق بتوزيع أرباح أرامكو الربع الثالث، قامت الشركة بالإعلان عن الموعد، حيث يتم توزيعها في شهر نوفمبر 2021. ومن الجدير بالذكر أن هذه المواعيد ثابتة كل عام. لذلك ينتظر جميع المساهمين في هذا المواعيد الإعلان عن موعد توزيع الأرباح ليتم الحصول عليها.

والجدير بالذكر أن توزيع الأسهم المجانية التابعة لشركة أرامكو للمكتتبين السعوديين المستثمرين بشكل مستمر لفترة تصل إلى 180 يوم سيحصلون على سهم واحد مجاني مقابل كل 10 أسهم خلال الاكتتاب وبحد أقصى 100 سهم مجاني. وسيكون تاريخ استحقاق الأرباح من هذه الأسهم المجانية بداية من 18 يونيو 2021.