نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في ضريبة التصرف العقاري في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في ضريبة التصرف العقاري, تعرف ضريبة التصرف العقاري بأنها ضريبة يتم فرضها علي جميع عمليات البيع الخاص بالعقارات, كما تشمل ضريبة التصرف العقاري علي الإيجار طويلة المدة والتي تزيد عن خمسين عاماً والإيجار التمويلي ونقل حصص وأسهم في الشركات العقارية, وتعتبر خدمة ضريبة التصرف العقاري أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية, وتتيح هذه الخدمة لكل المشتريين والذين يقومون ببيع الوحدات العقارية أو تأجيرها بمدة تزيد عن خمسين عاماً أن يقوم بالاستعلام عن قيمة الضريبة التي سوف يخضع لها العقار محل البيع قبل إتمام عملية البيع, وحتي تستطيع الاستفادة من هذه الخدمة لابد أن تقوم بالتسجيل في في ضريبة التصرف العقاري وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم للتسجيل.

خطوات التسجيل في ضريبة التصرف العقاري بالمملكة العربية السعودية

يمكنك قبل أن تقوم بشراء أو استئجار عقار أن تقوم بالتسجيل في البداية في ضريبة التصرف العقاري ومعرفة قيمة الضريبة التي سوف يتم فرضها علي العقار في حالة البيع أو الاستئجار لمدة تزيد عن خمسين عاماً.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية.

يتم ملء المعلومات الخاصة بالبائع.

يتم أيضاً كتابة رقم الصك.

يتم الضغط علي علامة الصح الخاصة بالموافقة بالأحكام والشروط لاستكمال عملية التسجيل في ضريبة التصرف العقاري.

سيقوم الموقع بإرسال لك رسالة بها رمز تأكد عند استقبالها يتم إدخالها علي الموقع.

مراجعة المعلومات التي قمت بإدخال بدقة مرة أخري حتي لا تحدث مشكلة.

يتم اختيار نوع العقار المراد شرائه.

يتم اختيار صفة العقار من بين الخيارات المتاحة.

سوف يقوم الموقع بإظهار لك فاتورة قيمة الضريبة الخاصة بالتصرف العقاري.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في ضريبة التصرف العقاري

لابد من توفير بعض الأوراق والمستندات التي سوف يطلبها منك الموقع الإلكتروني الخاص بضريبة التصرف العقاري, وتشمل هذه الأوراق ما يلي.