نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط وبأقل راتب 1900 ريال مع أسرع تمويل ميسر بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط وبأقل راتب 1900 ريال سعودي أحصل الآن على أسرع تمويل لا يحتاج إلى كفيل وكذلك لا يحتاج إلى تحويل الراتب كل ذلك وأكثر من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل التمويل وطريقة الحصول عليه كذلك معرفة أهم المزايا تلك التمويل.

بالتقسيط وبأقل راتب 1900 ريال لدى تمويل شركة إمكان

الآن بالتقسيط الميسر وبأقل راتب شهري 1900 ريال سعودي أحصل على قرض سريع وفوري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهذا القرض متاح للعملاء السعوديين وأيضاً العملاء المقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية ويحتاج هذا التمويل السريع لمجموعة من المتطلبات الأساسية وهي:

على العملاء سواء السعوديين والمقيمين تقديم كشف حساب بنكي.

تقديم سعر المركبة التي يرغب العميل في الحصول عليها.

لابد من إثبات العنوان الوطني بالمملكة.

يشترط تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

تقديم رخصة القيادة وتكون أيضاً غير منتهية المفعول.

مزايا التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل

تسعى دائماً شركة إمكان للتمويل لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة وجديدة وتتميز بأنها منتجات ميسرة ولا تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية فتوفر الشركة قرض تأجيري يستطيع من خلاله المتقدم الحصول على السيارة التي يرغب فيها ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا وهي: