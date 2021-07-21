استعلم الأن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 2021 لمستحقيها

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عمر شويل - جدة باقتراب عيد الأضحى المبارك أزادت عمليات البحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لهذا العام لمستحقيها، فالمساعدة المقطوعة هي مبلغ مالي يتم صرفه للأسر السعودية التي تستحقه بعد تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتهم لهذا المبلغ، ويتراوح مبالغ المساعدة المقطوعة ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي، يتم تحديد المبلغ لكل أسرة على حسب احتياجات الأسرة والوضع الاقتصادي لها.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 2021 بالسعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد محدد، فيتم صرفها على حسب الوضع الاقنصادي للمملكة، ومع انتشار فيروس كورونا قد تأثر الاقتصاد بشكل ملحوظ مما تسبب فى تأخير صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة لمستحقيها، مشيراً إلى أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها مرة واحدة فقط خلال العام.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها تلك التي تتمثل في:

أن يقل رابت المستفيد عن 2500 ريال سعودي. ألا يمتلك المستفيد سجل تجاري باسمه. من غير مالكي العقارات أو المحال التجارية. أن يكون المستفيد من حاملي الجنسية السعودية. ألا يكون قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 35 عام.

من هم المستحقين للمساعدة المقطوعة 2021

أم الأيتام.

المطلقة.

الأرملة.

أسر السجناء.

الأسر الفقيرة فى السعودية.

الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 3000 ريال سعودي.

المرأة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها.

طريقة الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الالكترونية.

ومنها تنتقل إلى الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.

ستنتقل لصفحة جديدة عليك باضافة رقم الطلب فيها.

واخيراً أدخل الرمز وأضغط على الاستعلام.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالمساعدة المقطوعة من شروط صرفها والفئات التي تستحقها، بالاضافة إلى طريقة الاستعلام عن الطلب المقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وفى انتظار الوزارة إعلان موعد صرف الدفعة الجديدة لهذا العام، وسنقوم بتوضيح الموعد إليكم فور إصداره، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً.