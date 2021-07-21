طريقة التسجيل في الإسكان 2021 للحصول على دعم أراضي سكني عبر وزارة الإسكان

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الإسكان، تسعى وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير برنامج سكني يهدف إلى توفير سكن متميز بجودة عالية للمواطنين الذين يستحقونها وفق الشروط التي تفرضها الوزارة ، ويقدم هذا البرنامج بشكل مباشر العديد من الحلول لمشاكل الإسكان، بالنسبة لمواطني المملكة، وذلك بهدف ترميم المساكن وتوفر الأراضي السكنية ، وكذلك حول هذا فهي تتيح لك الحصول على عدد معين من التمويل للبناء الذي ستقوم ببنائه ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في الإسكان 2021 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

طريقة التسجيل في الإسكان 2021

يعتبر الإسكان من أجل التنمية هو أحد البرامج التنموية التي تساعد مواطني المملكة من ذوي الدخل المحدود، والدخل المتوسط، حيث تسعى إدارة الإسكان إلى تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، لأنها وضعت برنامجا خاصا يقدم الدعم لهذه الفئة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المملكة جراء انتشار وباء كورونا المستجد، ومع ذلك توفر الحكومة كافة أساليب الدعم المباشر وغير المباشر لخلق فرص دعم للمواطنين تحت القيادة المباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتمثل سبل الدعم في توفر كل الوسائل لدعم الأسر المتعففة، والأسر الأشد احتياجاً وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لكي تستفيد الأسر من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تلتزم به المملكة.

طريقة التسجيل بدعم أراضي سكني 2021

يتثني للمواطنين بالمملكة العربية السعودية معرفة طريقة التسجيل في الإسكان للحصول علي دعم أراضي سكني إلكترونياً، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان بواسطة القيام ببعض الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الإسكان

قم بتحديد برنامج سكني.

ثم النقر علي أيقونة تسجيل الدخول، بعد ذلك تحديد النفاذ الوطني المحدد.

إدخال بيانات المتقدم بطريقة صحيحة.

ثم الذهاب إلى خدمات سكنى.

انقر على أيقونة منتجات الدعم وحدد البناء الذاتي، ثم الكبس على تصفح المشاريع والارضي.

قم باختيار المدينة ثم حدد المشروع المناسب لك، ثم قم بالتسجيل في قائمة الانتظار.

قم بتحديد رقم قطعة الارض، ثم قم باختيار البلوك وتأكد من معلومات قطعة الارض، انقر على حجز القطعة.

ثم قراءة الشروط والضغط علي موافق، وقم بالإمضاء على العقد، ثم تأكيد التسجيل عن طريق رسالة نصية ترسل عبر جوالك بها رمز تحقق قم بكتابة الرمز في الخانة المخصصة له.

اضغط على أيقونة التسجيل، الآن اتممت عملة الحجز بنجاح.

شروط التقديم على أراضي سكني 2021

وضعت وزارة الإسكان التابعة للمملكة العربية السعودية عدد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم أراضي سكني ومن أبرزها التالية:

يجب أن يكون للعائلة المقدمة لحجز مسكن ابن ذكر دون سن 25 عامًا، ويجب أن تحمل عائلته الجنسية السعودية. يجب ألا يقل سن الابن عن 25 سنة باستثناء المرأة التي ترعى الأطفال مثل المطلقات والأرامل اللواتي مررن بالطلاق أو توفي زوجها لمدة سنتين. ألا تكون الأسرة قد حصلت على سكن خلال الخمس سنوات الماضية. إذا كانت الأسرة قد تلقت تمويلًا سابقًا من الحكومة ، فلا يحق لها الحصول على مساعدة سكنية. كما أنه شرط أن تعيش الأسرة في المملكة.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة طريقة التسجيل في الإسكان 2021 للحصول على دعم أراضي سكني بالمملكة العربية السعودية.