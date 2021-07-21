نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هيونداي توسان 2022 بدون مقدم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد هيونداي توسان واحدة من سيارات الدفع الرباعي الكورية ذات السمعة الطيبة أما الجيل الرابع من توسان فهو على وشك تحقيق رقم قياسي جديد من خلال التصميم المبتكر وقدرتها على تقديم تجربة فريدة من القيادة تجعلها متفردة عن باقي السيارات في فئتها.

مواصفات هيونداي توسان 2022

تأتي توسان 2022 مع محرك البنزين سمارت ستريم، Smart stream T-GDi التيربو الذي يعمل بنظام الحقن المباشر بسعة 1.6 لتر وبقدرة حصانية قصوى تبلغ 180 حصانًا عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 27.0 كجم كل متر، عند 1500 إلى 4500 لفة في الدقيقة.

كما تأتي السيارة في فئة أخرى بمحرك Smart stream GDi سعة 2.5 لتر بقدرة قصوى تبلغ 190 حصانًا عند 6,100 لفة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 24.7 كجم كل متر عند 4000 لفة في الدقيقة.

كذلك تم إصدار نسخة من توسان 2022 بمحرك GL-Comfort-GDI سعة 1.6 لتر و بمحرك GL- Smart بسعة 2 لتر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي 6 سرعات ودخول ذكي وإمكانية تشغيل بصمة وشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات.

سعر هيونداي توسان 2022

يبدأ سعر الفئة الأولى من هيونداي توسان GL- Smart 2022 عند 82 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويصل السعر إلى 94 ألف شامل الضريبة في حين يبدأ سعر توسان 2022 موديل GL – Comfort ب88 ألف ريال بدون الضريبة ويصل إلى 101 ألف بعد اضافة الضريبة فيما يصل سعر الفئة الثالثة من توسان GL-Comfort-GDI إلى 94 ألف ريال بدون الضريبة و108 ألف ريال شامل الضريبة.

والملاحظة المهمة هنا أن سعر توسان GL-Comfort-GDI ذات المحرك التيربو 1.6 لتر أعلى من الفئتين اللتين تأتين مع محرك بسعة 2.0

هيونداي توسان 2022 تقسيط

عند التقسيط سوف يتحمل العميل مبلغ آخر إضافة إلى السعر السابق وهو قيمة الزيادة السنوية التي يحددها البنك أو الشركة التي تقوم بتوفير عروض تقسيط السيارات الجديدة وتمويلها وهي في حدود 6 % ويفضل أن يتم دفعها مقدمًا حتى لا يتحمل الفرد المزيد من الأعباء المالية.

فمثلا عند تقسيط توسان GL-Comfort-GDI سيتم دفع حوالي 6 الاف ريال زيادة سنوية بمجموع يصل إلى 30 ألف ريال في نهاية المدة وهذا المبلغ يفضل دفعه كله مقدمًا.