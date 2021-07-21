نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة منار تسجيل الدخول لأول مرة وكيفية إنشاء حساب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة منار تسجيل الدخول لأول مرة وكيفية إنشاء حساب جديد حيث يبحث الكثير من المواطنين في هذه الفترة عن طريقة إنشاء حساب علي منصة منار التي تعتبر من أهم المنصات التي قامت المملكة العربية السُّعُودية بإنشائها في الفترة السابقة ؛ حيث أنها من المنصات التي تقوم بدور ترشيح العديد من الدورات التدريبية التي يبحث عنها أي شخص ؛ كما أنها تقوم بترشيح المدربين المتخصصين في المجالات المختلفة لكي تسهل العثور علي كل شيء؛ وفيما يلي من مقالنا الحالي علي موقع ثقفني سوف سوف نقوم بشرح مفصل عن طريقة تسجيل الدخول وإنشاء حسابات علي منصة منار.

منصة منار تسجيل الدخول لأول مرة

تعمل منصة نور علي تسهيل لتواصل بين كلاً من الشخص الذي يبحث عن دورات تدريبية مختلفه وبين المدربين ؛ كما أنها تقوم بترشيح الأماكن التأهيلية والمنشآت الحكومية والمعاهد أيضاً؛ وتعتبر من أفضل المنصات وأكثرها أهمية ، علي الرغم من أن المملكة العربية السعودية قامت بإطلاق الكثير من المنصات الإلكترونية في خلال الفترة الماضية مثل منصة مدرستي وغيرها من المنصات الآخري فهي تسعي إلي توجه كافة مجالات الحياة للتعامل بشكل إلكتروني وكانت من أفضلهم منصة نور؛ ولكي يتمكن الشخص من تسجيل الدخول للمرة الأولي علي المنصة يجب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي هي الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة منار.

القيام بالضغط علي تسجيل الدخول.

ومن ثم اختيار الدخول لأول مرة.

بعدها يتم تحديد طريقة الاستعادة وذلك من خلال رقم الهاتف.

سوف تظهر بعد ذلك خانة فارغة يتم فيها تسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية للشخص.

بعدها يتم إضافة رقم الجوال الذي تم تسجيله في المنصة.

ومن ثم يتم الضغط علي التحقق التي تأخذ اللون الأخضر.

بعدها يتم إضافة رمز الحقق؛ وإنشاء رقم سري.

بعدها تستخدم كلمة السر التي تم إدخالها في تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل الدخول منصة منار

بعد إنشاء حساب علي منصة منار يرغب الشخص أن يعود إليها مرات عديدة للاستفادة منها عدة مرات؛ وبعد التأكد من إنشاء حساب يمكن تسجيل الدخول بالطريقة التالية: