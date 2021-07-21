نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام الجوازات عيد الاضحي وأوقات العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام الجوازات عيد الاضحي من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة دوام الجوازات في إجازة عيد الأضحى وتحديدًا المكاتب التي من المقرر لها العمل خلال فترة الإجازة، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد دوام الجوازات وأي من المكاتب سوف تستقبل الأفراد خلال أيام الإجازة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على دوام الجوازات عيد الاضحي.

دوام الجوازات عيد الاضحي

قامت المديرية العامة للجوازات بتحديد دوام الجوازات عيد الأضحى وذلك بسبب وجود بعض الحالات الطارئة التي لا يمكن لها الانتظار لحين انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى تنفيذ بعض الخدمات التي من الصعب تنفيذها عن طريق منصة أبشر، وأنه من المقرر أن يتم تسليم كافة الإصدارات التي تتم خلال مدة الإجازة عبر المراجعة أو عبر البريد، ويجب على المواطنين في حال تعثر الحصول على الخدمات عبر المنصات المختلفة مراسلة الجوازات عبر منصة أبشر وفيما يلي سوف نتعرف على المواعيد والمكاتب المقرر لها العمل خلال فترة الإجازة:

أوقات عمل الجوازات في عيد الأضحى 2021

تعمل مختلف إدارات الجوازات يوميًا من الأحد إلى الخميس على أن يبدأ العمل في الساعة السابعة والنصف صباحًا وينتهي العمل في الثانية والنصف ظهرًا.

تفتح شعبة جوازات الرمال بالرياض أبوابها لاستقبال الطلبات بدءً من الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً خلال الأيام من 5 ذي الحجة وحتى 8 ذي الحجة.

وحدات الجوازات بمكة المكرمة ومقرها الردسي مول والتحلية مول والصيرفي مول تعمل بدءً من يوم 5 ذي الحجة وحتى يوم 8 ذي الحجة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

متى يقفلون الجوازات

من أكثر الأسئلة شيوعًا بين الأفراد متى يقفلون الجوازات وذلك لمعرفة موعد بدء إجازة الجوازات خلال عيد الأضحى 1442 وقد تم الإعلان من قبل المديرية العامة أنه من المقرر بدء الإجازة الخاصة بالجوازات خلال عيد الأضحى 2021 من يوم 9 ذي الحجة وحتى يوم 15 ذي الحجة على أن تبدأ المكاتب العمل بدءً من يوم 16 ذي الحجة بصورة طبيعية.