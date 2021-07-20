براتب 1900 ريال للسعودي والمقيم تمويل بلا كفيل وبلا تحويل الراتب لدى إمكان

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عمر شويل - جدة براتب 1900 ريال للسعودي والمقيم تمويل سريع بلا كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية فإن شركة إمكان للتمويل هي أحد الشركات المالية والتي توفر عروض تمويلية ميسرة ومرنة حيث توفر لدى إمكان تمويل شخصي إضافي وتمويل شخصي ميسر وأيضاً تمويل المشتريات كل ذلك من أجل توفير متطلبات العملاء المختلفة وأيضاً تكون تلك العروض التمويلية بها العديد من المزايا والتى سوف نتعرف عليه.

براتب 1900 ريال للسعودي والمقيم مع تمويل شركة إمكان

يستطيع الآن العملاء طلب الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل لكل من العملاء السعوديين وأيضاً العملاء الغير سعوديين ويحصلون على تلك التمويل بأقل راتب شهري وهو1900 ريال سعودي وهناك مزايا أخرى سوف نعرضها لكم وهي

التمويل التأجيري من إمكان للتمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان من الحصول على مبلغ تمويل يصل مليون ريال سعودي.

1900 ريال سعودي هو الحد الأقل للراتب الشهري للمتقدم بطلب الحصول على التمويل التأجيري من إمكان.

يتميز التمويل التأجيري بتوفير تأمين خلال فترة التمويل.

التمويل التأجيري متوفر للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

الحصول على التمويل التأجيري لا يشترط تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل.

يحصل العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة على الموافقة الفورية على طلب التمويل.

يتم الحصول على التمويل التأجيري بكل سهوله في الإجراءات.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل

هناك مجموعة بسيطة من المستندات المطلوبة من أجل الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نتعرف عليه الآن

يشترط توفير كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

لابد من تقديم قيمة السيارة المرغوب في الحصول عليها.

توفير خطاب تعريف بالراتب للعملاء الراغبين في طلب التمويل.

تقديم العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

لابد من تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

تقديم رخصة قيادة وغير منتهية الصلاحية

طريقة الحصول على التمويل التأجيري لدى إمكان للتمويل

يستطيع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان بالمملكة ثم الدخول على رابط التمويل التأجيري ثم بعد ذلك ملئ نموذج التقديم.