نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل في السعودية عبر شركة أصول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة أصول الحديثة تمويل شخصي بدون كفيل ومع وجود كفيل بحسب حاله الموظف إن كان في القطاع الحكومي أو في أحد القطاعات الأخرى، حيث توفره مع بعض المزايا والشروط ومن أهم هذه الشروط أن لا يقل راتب المستفيد عن 5000 ريال سعودي وراتب الكفيل 7000 ريال سعودي لغير الموظفين الحكوميين، كما يشترط أن يكون كل من العميل والكفيل غير متعثران في سمه، في حين يتوجب أن يكون راتب العميل في القطاع العسكري على الأقل 10,000 ريال سعودي مع وجود كفيل يعمل في أحد وظائف القطاع الحكومي المدني، والعديد من الشروط والمزايا. تمويل شخصي بدون كفيل وما هي أبرز شروط تمويل الأفراد إضافة إلى ما ذكر أعلاه فيتوجب أن تكون خدمة العميل والكفيل ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي وإن كان العميل أو الكفيل في القطاع الخاص فيتوجب أن يكونا مستمران في عملهما تسعة أشهر على الأقل

يشترط أن لا يقل عمر المستفيد والكفيل عن 21 سنة وأن لا يتجاوز 60 سنة مع استحقاق آخر قسط

لا يحتاج التمويل لكفيل للموظفين في القطاع الحكومي المدني. ما هي مزايا التمويل الشخصي عبر أصول هذا التمويل موفر مع هامش ربح منافس

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تمويل شخصي من دون كفيل للعاملين في القطاع الحكومي المدني. ما هي طريقة التقديم على تمويل شركة أصول السعودية يجب أولا وضع الاسم عبر البوابة الالكترونية لشركة أصول

ثم وضع رقم الهاتف وتحديد الدولة المتواجد فيها

اكتب البريد الإلكتروني الموجود على هاتفك في حال التواصل مع خدمة العملاء في البنك

اختر جهة العمل التي تعمل فيها إن كان قطاع عسكري أو حكومي أو خاص

بعد اختيار جهة العمل اكتب الراتب الإجمالي الخاص بك، حيث يشترط أن يكون 5000 ريال سعودي أو أعلى

يتوجب كتابه الالتزامات المالية في حقلها المخصص

اكتب مبلغ التمويل الشخصي الذي تريده

الذي تريده حدد المحافظة التي تعيش فيها، حيث تتوفر القائمة على سبعة محافظات “الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والإحساء والدمام والطائف”

بعد الانتهاء من وضع هذه المعلومات تأكد منها ومن ثم اضغط على إرسال الطلب.

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