نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل الراتب شخصي عن طريق بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل مصرف الرياض على تقديم مجموعة من المنتجات التمويلية من ضمنها تمويل بدون تحويل الراتب المخصص للأفراد في المملكة، وويتوافق التمويل مع مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذا ويوفر التمويل سيولة النقدية، حيث تصل فترة تسديد الأقساط إلى نحو 60 شهر وحجم التمويل في بعض الحالات إلى 300 ألف ريال سعودي مع متطلبات ميسرة ووجود مستشار ائتماني، وفيما يلي شروط ورابط التقديم على منتج التمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب لبنك الرياض.

تمويل بدون تحويل الراتب للعملاء المقيمين والسعوديين في السعودية

يقدم المصرف حلول مصرفية مبتكرة من خلال منح العميل السيولة النقدية اللازمة عن طريق تمويلات التورق والمرابحة وتمويل بدون تحويل الراتب والعديد من المنتجات الأخرى، حيث تخضع كلها لأحكام الشريعة الإسلامية، في حين يطلب البنك هامش ربح منافس مع وجود خيارات تسديد مرنة.

ما هي شروط تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب

عمر المتقدمين من السعوديين ثمانيه عشر عام وأعلى

عمر المتقدمين من المقيمين يشترط أن يكونوا في سن الـ 22 عام أو أكثر

الحد الأدنى للراتب 10,000 ريال سعودي

فترة العمل في نفس الوظيفة يشترط أن لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب

القرض الشخصي بدون تحويل الراتب مخصص فقط للموظفين في البنوك

مخصص فقط للموظفين في البنوك التزامات العميل في بنك الرياض أو في الجهات الأخرى يشترط أن لا تزيد عن 33% من النسبة الإجمالية للراتب.

رابط التقديم على تمويل مصرف الرياض للأفراد ورقم التواصل مع خدمة العملاء

يستطيع العملاء الحصول على معلومات أكثر حول منتج مصرف الرياض من خلال الدخول إلى بنك الرياض إلكترونيا والتعرف على الشروط والنبذة والمزايا إضافة إلى ذلك نوع المستندات المطلوبة، حيث يمكن التواصل والحصول على معلومات أكثر من خلال رقم خدمة الهعملاء ببنك الرياض التالي: “8001242020”.

مستندات تمويل بنك الرياض للمواطنين والمقيمين