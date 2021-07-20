نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات الموظفين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف مرتبات الموظفين الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م حيث أن تم الإعلان من قبل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية على أن سوف يتم نزول رواتب الموظفين في السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، حيث أن أوضحت وزارة المالية على أن ميعاد صرف رواتب الموظفين بالقطاعات المختلفة، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم موعد صرف مرتبات الموظفين الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م، ولذلك نقوم بتوضيح متوسط رواتب السعوديين يتراجع لـ9.97 ألف ريال سعودي مخصص للعاملين داخل المملكة.

موعد صرف مرتبات الموظفين الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م:

تم الايضاح من قبل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف مرتبات الموظفين في السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم الصرف ابتداءً من الثلاثاء الموافق 27 يوليو الجاري 2021م ولذلك تم التأكد على أن إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية لجميع الموظفين، يمكن الصرف قبل الموعد المحدد بيوم واحد، على أن يمكن الصرف يوم الخميس هذا في حالة الموعد المحدد للصرف يوم الجمعة، إذا كان موعد الصرف يوم السبت، يلزم الصرف يوم الأحد المقبل الميعاد المحدد.

ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان على أن تم وصول متوسط الأجر الشهري لمستفيدي بالمملكة العربية السعودية إلى 9.970 ألف ريال سعودي مخصص، حيث أن يكون مقابل متوسط الراتب الشهري قد بلغ حوالي 10.342 ألف ريال سعودي وهذا في عام 2019م ولذلك تم الايضاح على أن قد تراجع على أساس ربعي بنسبة تبلغ 3.23%.

بالإضافة إلى ذلك أن تم التأكد على أن سجل متوسط الأجر الشهري لمستفيدي المشغلين بالمملكة من الذكور تراجع نسبتهم إلى 1.75% وقد بلغ 10.390 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين، وهذا مقابل 10.575 ألف ريال في العام الماضي.

ومن المؤكد أن نسبة متوسط الأجر الشهري للسعوديين قد تراجع من 7.8% إلى 8.692 ألف ريال سعودي، حيث أن هذا مقابل 9.431 ألف ريال سعودي مخصص وهذا في الربع الثاني في عام 2019م ولذلك تم الإعلان على أن قد بلغ متوسط إجمالي أجر السعوديين في الربع الأول حوالي 10.303 ألف ريال سعودي، حيث أن قد بلغ متوسط أجر المشغلين السعوديين من الذكور 10.641 ألف ريال سعودي مخصص للمستفيدين، وهذا يعد أمر ضروري مقابل 9.088 ألف ريال سعودي للإناث العاملين.