الشروط والمستندات المطلوبة لتعيين مضيفات للطيران السعودي بالمملكة

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عمر شويل - جدة الشروط والمستندات المطلوبة لتعيين مضيفات للطيران السعودي أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن فتح باب التوظيف للسيدات، في مجال الضيافة الجوية من حملة الثانوية العامة والعليا، تحت مسمي مضيفة طيران، للعمل في فروعها داخل المملكة، وبالتزامن مع رؤية المملكة 2030 ، عبر الموقع الرسمي للتوظيف، فتح الباب للسعوديات لتحصل علي مضيفة، والترقيات حتي تصل إلى منصب مديرة مقصورة، ثم بدأت الفتيات الراغبات في العمل في مهنة الضيافة الجوية، التسجيل منذ الخميس الماضي الموافق 17 ديسمبر، على أن يستمر حتى أن يعلن الطيران السعودي عن أخر موعد للتقديم، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتكلم عن عن الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف.

الشروط والمستندات المطلوبة لتعيين مضيفات للطيران السعودي

هناك شروطا للقبول لوظيفة مضيفة في بوابة التوظيف الإلكتروني للخطوط السعودية وزارة الطيران المدني .

أن تكون سعودية الجنسية. المؤهل العلمي لا يقل عن الثانوية العامة. ثم لا يقل العمر عن عشرون عاما، ولا يزيد عن ثلاثون عاما. تتجاوز المتقدمة شروط القبول، اللغة الانجليزية، يتناسب الوزن مع الطول، وذلك وفقا لمعايير الخطوط السعودية. تقديم الهوية، السيرة الذاتية، وجواز سفر صالح لمدة ستة اشهر. اجتياز الفحص الطبي فيجب أن تكون لائقة طبيا. لا يقل طول الذراع حتي أطراف أصابع اليد 212سم. القدرة علي السباحة الفردية خمسون مترا علي الأقل. لا يشترط الخبرة ولكن لديها مهارة ولباقة بالتعامل مع الآخرين.

المستندات والأوراق المطلوبة لوظيفة المضيفة

السيرة الذاتية حديثة. بطاقة الهوية سارية لمدة ست شهور علي الأقل. جواز سفر ساري لمدة ست شهور. المؤهل العلمي وفيه المعدل التراكمي للدرجات. إذا كان المؤهل من خارج المملكة ، يجب أرفاق معادلة من وزارة التعليم. امتحان اللغة الانجليزية مع الاستحواذ على 72 درجة علي الأقل. صورة بالوجه فقط، ثم صورة طولية بكامل الجسم بملابس فورمال.

مزايا وظيفة المضيفة الجوية

راتب شهري تنافسي. بدل تنقلات. بدل سكن. تامين طبي للمضيفة والمعالين المستفيدين. قسائم سفر للمضيفة والمعالين المستفيدين.

راتب المضيفة في الخطوط السعودية

الحاصل علي الثانوية العامة يحصل علي 5855 ريال سعودي. ثم الحاصلين علي الدبلوم بعد الثانوية يصل إلى 6385 ريال. أما الحاصلين علي شهادة جامعية يتحصلون على راتب 6915 ريال. ثم أيضا بدل مواصلات 500 ريال سعودي.

مهام المضيفة على متن الطائرة