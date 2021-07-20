نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم علي الترقيات في منصة مسار النظام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة جديدة تتيح لموظفي الدولة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية إمكانية الاطلاع علي الدرجات الشاغرة لدي هيئاتهم المنتسبين إليها أو غيرها مما ينطبق عليهم شروط اللحاق بها ، كما تتيح لهم كيفية التقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد، من خلال خدمة مسار النظام، والتي ترتبط بحساب المواطن أو الملف الموحد ويمكن الدخول إليها عبره، ومن خلال منصة مزار السعودية عن طريق الملف الوطني الموحد للمواطن يمكن للموظف اختيار مبوب خدمة ترويجية من القائمة الرئيسية ، فيطلع علي العروض للوظائف المتاحة عبر الموقع والدرجات الشاغرة، ومن خلال الاطلاع علي متطلبات الدرجة الوظيفية الشاغرة ومطابقتها مع مؤهلاتك العلمية والعملية ، فأنت مؤهل لتقديم طلب ترقية إلي الدرجة الشاغرة علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية وفي التالي نشرح الكيفية باستفاضة.

خطوات التقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد

يمكن للراغبين في التقديم للترقيات علي الوظائف المتاحة عبر المنصة إتابع طريقة الترقيات في مسار النظام الجديد عن طريق الخطوات التالية :

أولا ندخل علي الملف الوطني الموحد.

ثم ندخل إلي خدمة منصة مزار وتسجيل الدخول عليها.

مليء بيانات الدخول ورمز التحقق.

اختيار مبوب الخدمات الترويجية من القائمة الرئيسية.

الاطلاع علي العروض المتاحة بخصوص الترقيات.

مطابقة المؤهلات الخاص بك مع متطلبات الدرجة الشاغرة في الترقيات.

الضغط علي اختيار طلب ترقية من مسار النظام الجديد.

انتظار مراجعة الطلب من قبل المختص حتي تلقي القبول أو الرفض علي الترقيات.

في حال الرفض عليك بمتابعة الإرشادات الواجب توافرها لديك لاستحقاق الترقية ثم معاودة الطلب مره أخري بعد الاستيفاء.

في بعض الأحيان يخضع معيار القبول للأقدمية بين المتقدمين فعليك بالانتظار لشاغر آخر.

عليك بالتحقق من عدد سنوات خبرتك وأقدميتك ومطابقتها للدرجة المقدم عليها.

يخضع نظام القبول لمعايير حسن الخلق والسمعة والاجتهاد وتقارير مديريه عبر مسار النظام الجديد.

وهذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار خطة كبيرة لطرح خدمات إلكترونية تسهل حياة المواطنين والموظفين مثل منصة التطوير المهني الإلكترونية التي تهدف إلي الارتقاء بمستوي الموظفين.

خدمات منصة مسار النظام الجديد الأخري

بالإضافة للخدمات التي توفرها منصة قوي من وزارة الموارد البشرية فإن الوزارة توفر كيفية التقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد إلا أن منصة مسار النظام الجديد توفر العديد من الخدمات المختلفة والتي تخدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهي توفر علي سبيل المثال خدمات مثل:

جهة إشرافية علي آليات تنفيذ اللوائح الخاصة بوزارة الموارد البشرية بالمملكة.

تسهيل واختصار الوقت والمجود الإداري في العمليات الحكومية للموظفين بالمملكة.

سجل إلكتروني لكل موظفي الدولة فيما يخص نظام الترقيات.

بيان بمستوي الخبرة والدورات والمؤهلات العلمية والعملية لكل موظف.

سبيل بسيط في التقديم للاعتراضات والشكاوى من قبل الموظفين.

وجهة مراجعة وتدقيق بيانات لكافة الموظفين مع الجهات الحكومية.

خدمات إثبات التقاعد للموظفين إلكترونياً.

ويقدم نظام المسار الجديد سهولة بالغة في التعامل مع التقديمات علي الترقيات عبر وزارة الموارد البشرية بإتابع شروط بسيطة بخصوص الأداء المهني و الوظائف المتاحة وطريقة ترقيات درجات الوظائف علي المنصة الرقمية للترقيات.

خدمة التظلمات من منصة مسار

هي احدي الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من رفع التظلمات علي التقريات و الخدمات و متابعتها هذه التظلمات و الرد عليها من قبل الجهات المعنية بذلك ، كذلك تتيح الإطلاع على الإفادة بخصوص التظلمات وقراراتها إلكترونيا​ عن طريق إتباع بعض الخطوات التالية : ​​أولاً بالنسبة للأفراد : نتبع الخطوات التالية

تقوم بتسجيل الدخول للخدمة عن طريق النفاذ الوطني الموحد في منصة مسار الإلكترونية. ثم تقوم باختيار مبوب التظلمات من موقع مسار نظام الترقيات. بعد ذلك تقوم بتقديم التظلم من صفحة نظام الخدمة. بعدها تقوم بمتابعة التظلم الذي قدمته علي الترقيات. وأخيراً يمكنك معرفة نتيجة طلب التظلم المقدم. ثانياً بالنسبة للمختصين عليك القيام بتسجيل الدخول علي الخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد في منصة مسار الإلكترونية. ثم نقوم باختيار مبوب التظلمات من الصفحة الرئيسية. بعدها عليك متابعة طلبات التظلمات المقدمة. يلي ذلك تقديم الإفادة بشأن طلب التظلم المقدم. وأخيراً يتم إغلاق طلب التظلم المذكور بعد الإفادة النهائية من قبل الجهة المختصة.

اشتراطات تقديم التظلمات عبر منصة مسار

تضع منصة مسار بعض الاشتراطات بخصوص تقديم التظلمات ، نتعرف عليها كالآتي :

يشترط لمقدم التظلم ​​أن يكون المستخدم للخدمة سعودي الجنسية. أن يكون صاحب التظلم ذو صلاحية علي الخدمة المطلوبة. يجب أن يكون لمقدم التظلم حساب مسجل لدي النفاذ الوطني الموحد.

اشتراطات الحصول علي الترقيات

بعد التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية ، أصبح الحصول علي ترقيات في مسار النظام الجديد يخضع لبعض الاشتراطات فيما يخص نظام الترقيات الجديد والتي نستعرضها معاً كالآتي :

يستطيع الموظف الحصول علي ترقية في حال وجود درجة شاغرة.

أن يكون المتقدم مؤهلاً للحصول علي الترقية للوظيفة الجديدة.

لابد من حصول المتقدم علي موافقة الوزارة بشأن ترقيته.

ولابد أن يمضي الموظف عام علي الأقل علي رأس العمل ليتمكن من الحصول علي ترقية.

أيضاً لابد من توافق المؤهلات العلمية للموظف مع الدرجة التي تقدم للترقية عليها.

كذلك لابد أن يمضي المتقدم أربعة أعوام علي الأقل في كل درجة وظيفية.

لا يستحق المتقدم الترقية في حال وجود مخالفات أو جزاءات في ملفه الوظيفي.

ويحتاج جميع حملة المؤهلات لمهام الوظيفة الجديدة.

لا يشترط إكمال الترقية إذا تم منح الموظف وظيفته الجديدة قبل الموافقة عليها من قبل الوزارة.

يحصل الموظف على درجة جديدة لمدة سنة فقط منذ حصوله على الوظيفة بعد الترقية الأخيرة في حالة كون الوظيفة التي يرغب الموظف في ترقيتها شاغرة ولا تفي بمتطلباته الأساسية كما هو الحال مع الدرجات أو سنوات الخبرة ، لا توجد ترقيات ولا استثناءات.

يسمح للموظف بطلب الترقية للرتبة التي تلي رتبته فقط ولا يسمح بتجاوز ذلك.

يستحق الموظف ترقيات إذا أمضي أربعة أعوام في درجته الوظيفية.

لا تحسب سنوات المنح الدراسية أو الانسحابات الخارجية فيما يتعلق بالدورات الإضافية والدراسات العليا.

لا يتم أخذ جميع التراخيص خارج فترة الإجازة الرسمية في الاعتبار في سنوات الخبرة.

تحرم الترقية الموظفين من أمر الفصل أو النقل أو الموظفين الذين ينتظرون التحقيق في الوظيفة.

إذا تم حرمان الموظف من المكافأة أو الخصم من الراتب كعقوبة ، فسيتم أيضًا حرمان الموظف من الترقية في هذا العام وفي العام التالي.

سيتم طلب الدرجة علي نظام المسار الجديد عندما يكون اسم الموظف مدرجًا في القائمة الصادرة عن الموارد البشرية.

تنشر قائمة الموظفين المؤهلين للنقل سنويًا داخل المنظمة التي يعمل بها.

يجب عليك التقديم بموافقة مدير الدائرة التي تعمل بها على القائمة الصادرة عن دائرة الشؤون الإنسانية ، حيث يتم إنشاء هذه القائمة من خلال ما يسمى باختبار التمايز الذي يتم فيه اختيار أسماء الموظفين بناء على تقييم أدائهم الوظيفي واختيار الأفضل والأقدمية وأصحاب الخبرة وذلك بعد التقدم للترقية في دورة تمت الموافقة عليها بأمر ملكي من السعودية فور الملكي السعودي.

فيما يتعلق بالترتيب الأعلى الذي تتخذه الترقية ، لن يتلقى الموظف الوظيفة الجديدة حتى يتم استلام طلب الموافقة.

إذا لم يبدأ الموظف مهامه الجديدة بعد 30 يومًا من تاريخ الطلب الفعلي ، فسيتم سحب العرض الترويجي على الفور.

وفي النهاية فإن حكومة المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة من خلال وزاراتها وهيئاتها المختلف علي خلق مناخ إداري عادل ونزيه بعيد كل البعد عن المحسوبية وأهواء الأفراد وإتاحة العدل لكافة الموظفين وتسهيل الوقت والمجهود عليهم لتتيح لهم مناخ افضل للعمل في ظل رؤية المملكة 2030 والتي تقدم العديد من الخدمات مثل منصة العمل المرن كما تتيح خدمات عدة كخدمة إصدار جواز السفر إلكترونياً علي سبيل المثال.