سمو أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

دوت الخليج – المدينة رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال سموه بهذه المناسبة: أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٢هـ ، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة ، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزّكم.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: “يطيب لي ان أتقدم لسموكم بآسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1442 هـ، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية”.

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