نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب أستلم 50,000 ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر تمويل إمكان في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين من الجنسيات الأخرى على تمويل ميسر لجميع العملاء في البنوك داخل أراضي السعودية وتم توفير ذلك بميزة أقل راتب شهري حيث لا يشترط غير تملك العميل المتقدم راتب 2000 ريال سعودي من أجل الموافقة على طلب تمويل إمكان في المملكة والتابع إلى مصرف الراجحي السعودي ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بشرط ميسرة للموافقة على طلب القرض من إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم وكذلك بدون تحويل الراتب الشهري كما أن أطول فترة تمويل هي سنة كاملة من خلال تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي ويتم التقديم على هذا التمويل عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر الشركة عبر رابط التقديم على أسرع تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بل إيضاً بأقل راتب وبالتقسيط الميسر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير وذلك من خلال موقع تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة.
كافة الشروط والأحكام المطلوبة عند طلب تمويل إمكان الآن
تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يمتاز بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل سعودي بشرط توفير جميع الشروط والاحكام اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل :
- إصدار تقرير سمه والتأكد من عدم تعثر العميل المتقدم لطلب تمويل إمكان في المملكة.
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي 3 شهور أو القطاع الخاص في الشركات المعتمدة أو غير معتمدة.
- توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي للموافقة على تمويل إمكان في المملكة.
- العمر المتاح عند التقديم على تمويل إمكان يبدأ من 20 سنة فأكثر من ذلك العمر.
مميزات برنامج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي
- أمتاز تمويل إمكان بأن أطول فترة تمويل لمدة سنة كاملة وأقل مدة تمويل 3 أشهر.
- يمتاز الآن التمويل بأنه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن.
- تمويل بلا تحويل الراتب الشهري لدى إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- بالتقسيط المرن والميسر من أهم مزايا الحصول على تمويل ميسر من إمكان.
- يوفر إمكان للتمويل العديد من التمويلات لخدمة المجتمع السعودي منها التمويل الميسر وتمويل المشروعات والتمويل الإضافي وتمويل التأجيري بالمملكة.
- يصل التمويل الإضافي إلى 2 مليون ريال سعودي عبر تمويل إمكان.
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