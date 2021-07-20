نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 وشروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية ، لقد أصدرت اللجنة المخصصة بقبول وتسجيل داخل كلية الملك خالد العسكرية. التي تتبع وزارة الحرس الوطني السعودي. عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1442 لحاملي شهادة الثانوية العامة. كما أوضحت لجنة القبول في الكلية أن يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني. وذلك من خلال رقم الهوية الخاص بالطالب ورقم طلب التقديم الذي ظهر عند التقديم. اليوم عزيزي القارئ سوف نقوم ب أستعراض رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية وشروط القبول الكاملة في الكلية. وذلك من خلال تلك المقالة التالية.

رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442

يجب إتباع الخطوات التالية للحصول علي الرابط وكيفية الاستعلام عن النتيجة.

يجب علي مستعلم النتيجة الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني تسجيل دخول.

سوف تظهر لك صفحة يرجي إدخال بياناتك بشكل صحيح في الحقول المخصصة. بيانات رقم الهوية ورقم الطلب.

ثم الضغط علي عرض النتيجة.

سوف تظهر مباشرة النتيجة. إذا تم قبول الطلب يجب طباعة صفحة الترشيح التي ظهرت بها النتيجة الخاصة بالطالب.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442

كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني هي كلية سعودية تم أفتتاح الكلية عام 1982 ميلادية. وتهدف هذه الكلية بإخراج ضباط ملتزمون ملتحقين بالعمل في وزارة الحرس الوطني. كما يجب علي أي من راغبي الالتحاق في الكلية أن يكون مؤهل ومحقق الشروط التالية الواجب توافرها في الطلاب وهي كالتالي:

يجب علي طالب الالتحاق بها أن يكون سعودي الجنسية من أصل سعودي. أو من والده سعودي ولكن من أم اجنبية. أو نشأ في دولة اجنبية ولكن لا يحمل جواز سفرها. وهذا شرطا أساسيا للالتحاق.

كما يجب أن يكون سجله خالي من أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة. كما أيضا عليه أن يكون حسن السير والسلوك وليس محكوم عليه بحد شرعي أو غيره من الأحكام.

لابد أن يتناسب وزن الطالب مع طوله. حيث لا يقل طوله عن 170 سم.

يجب أجتياز أختبار القدرات العسكرية التي تقام في المركز الوطني للقياس.

أجتياز الفحص الطبي. وأن يكون ليس به أمراض مزمنة لكي يلتحق في كلية الملك خالد العسكرية.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 و التابعة لوزارة الحرس الوطني. كما أيضا استعرضنا كيفية الاستعلام عن النتيجة نتمنى النجاح لجميع الطلاب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.