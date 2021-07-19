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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة « سند الزواج » لدعم حديثي الزواج من الأيتام بتوجيه من ولى العهد السعودي 1442ه في المقال التالي
عمر شويل - جدة مبادرة « سند الزواج » لدعم حديثي الزواج من الأيتام بتوجيه من ولي العهد السعودي 1442ه ، حرصًا من المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم لمواطنيها، وسعيها الدائم لتقديم مبادرات دعم لإعانتهم على ظروف المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، قد قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتوجيه أوامره بصرف دعم مادي للشباب والفتيات الأيتام المقبلين على الزواج تحت مسمى مبادرة « سند الزواج »، على أن يكون هذا الدعم غير مشروط ولا يتم استرداده.
وقد قام ولي العهد السعودي بصرف مبادرة « سند الزواج » على مرحلتين وتعتبر هذه هى المرحلة الثانية من المبادرة، وقد تم فيها صرف الدعم لحوالي 200 شاب وفتاة على مستوى المملكة، هذا وقد بلغ مبلغ الدعم الإجمالي خلال هذه المرحلة حوالي 3.7 مليون ريال سعودي، أما المرحلة الأولى من المبادرة فقد بلغ مبلغ الدعم الإجمالي 520 مليون ريال سعودي لعدد 26000 مستفيد على مستوى المملكة، وهذا وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس بتاريخ يوم الأحد 8/12/1442 الموافق 18/07/2021.
الفئات المستهدفة من مبادرة « سند الزواج » للعام الهجري 1442ه
تستهدف مبادرة سند فئات معينة وهى
- الأشخاص من ذوي الإعاقة.
- الأيتام من ذوي الظروف الخاصة.
الهدف من مبادرة « سند الزواج » بتوجيه من ولى العهد السعودي 1442ه
- تحقيق الاستقرار الإجتماعي للشباب السعودي.
- توفير كافة سبل الاستقرار الإجتماعي والاقتصادي للشباب بالمملكة.
- توفير منظومة رعاية اجتماعية متطورة أكثر تمكينًا وكفاءة.
شروط التسجيل في مبادرة « سند الزواج »
- أن يكون المستفيد سواء شاب أو فتاة سعودي الجنسية.
- حصول المتقدم للمبادرة على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
- أن يتراوح عمر الزوج بين 21 و 40 عام، والزوجة بين 18 و 40 عام.
- الأولوية للتقديم والتسجيل للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن لاتتجاوز مدة سنة على عقد الزواج وذلك من تاريخ تقديم المستفيد في المبادرة.
- عند التقديم لابد أن تكون هذه المرة الأولى للزواج بالنسبة للمتقدم.
- الدخل الشهري للمتقدم لايزيد عن أربعة آلاف ريال.
- أن لا يزيد المهر عن خمسين ألف ريال سعودي.
خطوات التسجيل في مبادرة « سند الزواج »
- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان.
- الدخول على صفحة مبادرة سند الزواج.
- عند الدخول على الصفحة لابد من تحقق المتقدم من مطابقته لجميع الشروط والمعايير المطلوبة.
- يقوم المتقدم بإنشاء حساب وإدخال جميع البيانات المطلوبة.
- على المتقدم أن يجتاز دورة الوعي المالي.
- بعد اجتياز جميع ماسبق على المتقدم أن ينتظر رسالة اعتماد الطلب.
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