نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم جدارة المجاني ورابط موقع جدارة الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رقم جدارة المجاني يعتبر من الأرقام الهامة والتي يبحث عنها الكثير من الأفراد من خلال مواقع البحث الإلكتروني لأنه يتيح إلى الكثير من الأفراد الحصول على الوظائف الإلكترونية من خلال التواصل مع هذا الرقم، وسوف نتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذا المقال.
منصة جدارة للتوظيف
يبحث الكثير من الأفراد عن الوظائف الشاغرة، ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة جداره الإلكترونية التي تتيح إلى جميع الأفراد السعوديين أن يحصلوا من خلالها على الوظائف التي تناسبهم حسب المؤهلات الدراسية الخاصة بهم.
رقم جدارة المجاني
يستطيع المواطنون أن يتواصلوا على رقم جدارة من خلال هذه الأرقام
- 00966112006666
- 19911
- وعند التواصل يرد عليهم في الحال أحد ممثلي فريق خدمة العملاء، ويتعرف على جميع الخدمات التي يحتاج إليها المتصل، ولكن هذه الخدمة متاحة فقط إلى من يملك الجنسية السعودية.
- حيث إن الوافدين لا يمكنهم التقديم على الوظائف من خلال منصب جدارة، كما أن المنصة تشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- ولابد أن يجتاز المقابلة الشخصية، أما إذا كان الشخص يعمل في الوظيفة الحكومية فإن طلبه سوف يتم رفضه.
خدمات رقم هاتف جدارة التوظيف
يستطيع العملاء أن يحصلوا على الخدمات المجانية بنسبة 100% عند التواصل مع منصة جدارة السعودية، ومن أبرز أو الخدمات التي يحصل عليها المواطنين عند الاتصال عبر هاتف جدارة هي:
- يتعرفوا على صحة البيانات التي يقوم بكتابتها على هذه المنصة.
- كما يمكنهم إضافة بيانات جديدة.
- يستفسرون عن الوظائف الشاغرة في مجال تخصصهم.
- يتعرفوا على ما وصل إليه طلب التوظيف الذي قاموا بتقديمه ما خلال هذه المنصة.
- يرسلوا الشكاوى عندما تواجههم أي مشكلة خلال التسجيل على المنصة أو إرسال طلب توظيف.
رابط موقع جدارة الرسمي 1442
- يستطيع المواطنين السعوديين أن يدخلوا على موقع جدارة بسهولة كبيرة ثم يقوم بتسجيل الدخول على هذا الموقع.
- ويبحثوا عن الوظائف التي تناسبهم بعد أن يقومون بإضافة البيانات الخاصة بهم.
- وعندما يحتاج إلى أي نوع من الأسئلة والاستفسارات حول تقديم طلبات التوظيف أو نتائج الطلبات التي يتم تقديمها.
- فلا داعي إلى التردد يمكنهم أن يتواصلوا مع منصة جدارة من خلال أرقام الهواتف التي تحدثنا عنها في هذا المقال.
- سوف يتلقون الرد السريع والفوري من فريق الدعم الفني، والذي يساعد العملاء على أن يتعرفوا على نتائج تقديم طلباتهم للتوظيف.
- كما أنه يتيح الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات.
- لأن الهدف من هذه المنصة هو تقديم خدمة المواطنين السعوديين على مدار 24 ساعة.ً
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