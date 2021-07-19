نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك خالد العسكرية 1442 الشروط مع رابط الاستعلام عن النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحاملي شهادة الثانوية ، شهدت محركات البحث زيادة كبيرة عن ذلك الموضوع في الساعات القليلة الماضية. فقد قامت لجنة التسجيل والقبول في كليه الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج المرشحين للكليه من حملة شهادة الثانوية العامة. كما أعلنت أيضاً عن توافر النتائج عبر الصفحة الخاصة بالكلية من خلال زيارة الرابط الرسمي الخاص بكليه الملك خالد العسكرية وإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الطلب لاستعراض النتائج.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية :

وكانت كليه الملك خالد العسكرية قد قامت بفتح باب التقديم والتسجيل في الكلية بداية من يوم 20 من شهر شوال للعام الحالي ، واستمرت عمليات التقديم والتسجيل حتي يوم 25 من نفس الشهر الكريم وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط اللازمة للقبول.

كما أوضحت لجنة القبول والتسجيل أن النتائج متاحة لجميع الطلاب المتقدمين للكلية من خلال بوابة لجنة القبول والتسجيل. كذلك أوضحت ان تلك النتائج أولية ولا تعبر عن نتائج كل المرشحين. كما يجب في حالة قبول الطالب أن يقوم بطباعة طلب الترشيح الخاص.

شروط التسجيل بالكلية بالشهادة الثانوية :

كذلك وقد أوضحت لجنة القبول والتسجيل منذ بداية الإعلان عن عدد من الشروط المطلوبة واللازم توافرها عند الراغبين في التسجيل حيث يتم القبول وفقاً لتلك الشروط.

وقد جاءت تلك الشروط كالآتي :

‌أولاً: أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية ومتمتعا بالإقامة في المملكة.‌ أن يكون المتقدم يتمتع بسيرة طيبة وحسن السلوك ، كما ينبغي ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام سابقة.‌ أن يكون قد اجتاز مدة الامتياز الخاصة بالكليات والقطاعات الطبية.‌ اجتياز اختبارات الكشف الطبي.‌ كما يشترط تناسب طول المتقدم مع وزنه.‌ اجتياز اختبار القدرات العامة ، والذي يشرف عليه المركز الوطني للقياس.‌ وأخيرا: أن يكمل المتقدم جميع إجراءات القبول وكذلك الإجراءات الطبية اللازمة.

رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية الثانوية :

يمكن لجميع المترشحين للكلية الاستعلام عن النتائج من خلال إتباع الخطوات الآتية :