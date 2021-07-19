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عمر شويل - جدة استعلم عن بيانات قضية بوزارة العدل من الأمور التي توفرها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بأكثر من طريقة حيث يتمكن المواطن الاستعلام بالشكل الإلكتروني، سوف نتعرف على هذه الطرق من خلال هذا المقال.

استعلم عن بيانات قضية بوزارة العدل

يستطيع الأفراد أن تتبع هذه الخطوات التالية بالشكل الإلكتروني:

قم بالدخول على موقع وزارة العدل.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

تظهر مجموعة من الاختيارات يختار المستخدم الاستعلام عن موعد قضية.

يدخل إلى الخدمة.

يتم إدخال رقم القضية في المكان المحدد.

يكتب المستخدم سنة القضية.

يحدد المستخدم المحكمة التي قام برفع القضية فيها.

يضغط على كلمة بحث لتظهر له جميع المعلومات حول هذه القضية.

خطوات الاستعلام عن بيانات قضية برقم الهوية

وزارة العدل تتيح إلى المواطنين أن يستخدموا رقم الهوية في الاستعلام عن بيانات قضية من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

يقوم المستخدم باختيار الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

يختار تفاصيل الخدمة.

قم بالضغط على الدخول إلى الخدمة.

يتم إدخال البيانات المطلوبة في أماكنها المتخصصة مثل رقم الهوية السنة الهجرية.

يحدد المستخدم المحكمة التي قام فيها برفع القضية.

يضغط على كلمة بحث.

تظهر جميع التفاصيل التي تخص هذه القضية.

الاستعلام عن قضية بوابة ناجز

يستطيع الأفراد في المملكة العربية السعودية أن يستعلموا عن قضية من خلال الدخول إلى بوابة ناجز التابعة إلى وزارة العدل من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول على بوابة إنجاز الإلكترونية.

يتم إدخال العديد من البيانات في الأماكن المخصصة لها مثل رقم القضية واسم المحكمة.

يكتب المستعلم سنة القضية من خلال التقويم الهجري.

يضغط على كلمة بحث.

تظهر جميع التفاصيل التي تخص القضية.

خدمات وزارة العدل الإلكترونية

تقدم وزارة العدل الإلكترونية الكثير من الخدمات إلى المواطنين، والتي توفر عليهم الوقت والجهد، ومن أهم هذه الخدمات خدمات الميراث وخدمات رفع الدعوى الإلكترونية.

وخدمات القضاء التجاري، بالإضافة إلى الاستعلام عن طلبات التنفيذ وطلبات القضايا والاستعلام عمل قضايا، وطلبات الإنهاء إثبات الحالة الاجتماعية وطلبات التنفيذ.