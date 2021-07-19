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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى 1442 للبنوك والقطاع الخاص والحكومي في السعودية ومصر والدول العربية، التي بدء البحث عليها مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث تختلف مدة الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص عن العاملين بالقطاع الحكومي، كما تختلف موعد الإجازة للعاملين بالبنوك السعودية أيضاً، لذا نوضح لكم من خلال هذا التقرير موعد عيد الأضحى المبارك وموعد بدء إجازة العيد وكذلك مدة الإجازة للقطاع الخاص والحكومي، وذلك عبر موقعكم ثقفني.

إجازة عيد الأضحى 1442 للبنوك والقطاع الخاص والحكومي

مدة إجازة العيد واحدة من الأسئلة التي يتم تداولها في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية منذ بدء أول أيام شهر ذي الحجة 1442 لذا فإن بدء الإجازات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص كالتالي:

تبدأ الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي وفقاً إلي الخدمة المدنية من يوم الخامس من شهر ذي الحجة الذي يوافق الرابع عشر من شهر يوليو 2021.

وفقاً إلي الخدمة المدنية من يوم الخامس من شهر ذي الحجة الذي يوافق الرابع عشر من شهر يوليو 2021. الإجازة للعاملين في القطاع الخاص بداية من 8 ذي الحجة 1442 الموافق الأحد 18 يوليو 2021.

فيما يمكنكم الاطلاع عن موعد صلاة عيد الأضحى في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

موعد عودة العاملين بعد إجازة عيد الأضحى

أكدت الخدمة المدنية أن موعد عودة الموظفين من القطاع الحكومي والخاص إلي العمل، حيث يبدأ العاملين بالقطاع الخاص الحكومي العودة إلى العمل بداية من يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة 1442، حيث يلجا الكثيرون في وفقه يوم العيد إلى البحث عن تردد قناة تكبيرات العيد، ومنهم من يستمع من خلال أجود وافضل الأصوات إلي تكبيرات العيد.



إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية

كشف البنك المركزي اليوم عن بدء إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 في المملكة العربية السعودية والذي تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442 وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام متصلة على أن يبدأ العاملين في البنوك الرجوع مرة أخري إلي العمل يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة 1442 والذي سيوافق 1442/12/5ه‍.



موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية

أعلن مركز الفلك الوطني في المملكة العربية السعودية تعثر رؤية الهلال لتبدأ الأحد أول أيام ذي الحجة ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الثلاثاء الموافق 10 ذي الحجة 1442، الموافق 20 يوليو 2021، لتبدأ الاجازات من يوم الاثنين الموافق 9 ذي الحجة 1442 الموافق 19 يوليو 2021 لتبدأ احتفالات المسلمين كل حسب عادته، فأغلب المواطنين ليجأون في هذه الأيام إلي زيارة الأقارب والأصدقاء وكذلك شراء اللحوم الحمراء والملابس الجديدة وغيره من عادات المسلمين في أيام العيد المبارك.

اجازة عيد الأضحى في مصر 2021

اعلن ريس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي موعد اجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بداية من يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر يوليو 2021 إلي الخميس الثالث والعشرين من شهر يوليو لجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية، فيما تقدم معالي الوزير بالتهنئة لجموع المسلمين في مصر وكافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات.

وصلنا إلى ختام توضيح إجازة عيد الأضحى 1442 للبنوك والقطاع الخاص والحكومي في السعودية ومصر والدول العربية.