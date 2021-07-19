نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب استثماري في بنك ساب في 5 خطوات والحصول على تمويلات شهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب استثماري في بنك ساب، واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية والذي له دور فعال في تنمية الاقتصاد، حيث يقدم البنك العديد من الحلول المصرفية، كما تتميز المعاملات المصرفية في بنك ساب أنها متوافقة جميعاً مع التعاملات الإسلامية كما نصت الشريعة وعلماء الإسلام، فيما يعد حساب الاستثمار البديل الأمثل للودائع الآجلة، فيما يتميز الحساب بسرعة الحصول على أرباح مجزية على المدي القصير والمتوسط أيضاً.

فتح حساب استثماري في بنك ساب

يقبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على فتح حساب في البنك من أجل العديد من المزايا التي يقدمها البنك إلي العملاء فمن بين هذه المزايا الجديدة التي يمنحها البنك هي أن مبلغ الاستثمار يبدأ من 25 ألف ريال سعودي فيما تأتي فترات الاستثمار تبدأ من شهر أو شهرين أو ثلاثة وتمتد فترات الاستثمار إلي عام 12 شهر.



طريقة فتح حساب استثمار في السلع بنك ساب

كي تتمكن من فتح حساب استثمار في السلع يتوجب عليك عزيزي المستثمر إتباع النقاط التالية:

الدخول إلي موقع بنك ساب على الإنترنت.

على الإنترنت. التقدم بطلب فتح حساب من خلال النزول أسفل الصفحة الرئيسية.

تسجيل البيانات المطلوبة.

كتابة الاسم.

تسجيل اسم العائلة.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

تسجيل البريد الإلكتروني..

كتابة رقم الجوال.

الإجابة على سؤال هل لديك حساب مع ساب.

تسجيل اسم المدينة.

تحديد الدخل الشهري من خلال الخيارات المتاحة أمامك (6000 أدناه، 6000 إلي 19999، ما بين 20 ألف إلي 34999 ريال، يزيد عن 35 ألف ريال).

كيفية فتح حساب في بنك ساب اون لاين

يتمكن الأشخاص الراغبين في الحصول على خدمات بنك ساب السعودي عبر فتح حساب من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط بنك ساب الإلكتروني .

. النقر على أيقونة فتح حساب.

قراءة الشروط والأحكام ومن ثم الموافقة عليها.

النقر على كلمة متابعة.

الإجابة على الأسئلة الموجودة.

تسجيل رقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي.

تسجيل الدخول على منصة النفاذ الوطني عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة اسمك الأول والثاني وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وبلد الميلاد.

تسجيل بيانات التواصل من خلال رقم الجوال، والهاتف المنزلي، البريد الإلكتروني.

كتابة بيانات المسكن الحالي.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

فيما يقدم بنك ساب مجموعة كبيرة من التمويلات المتميزة توفر إلى المواطنين خدمات كثيرة ولكن عليك التعرف أولا علي شروط تمويل بنك ساب.

وصلنا إلي ختام شرح طريقة فتح حساب استثماري في بنك ساب في 5 خطوات بسيطة.