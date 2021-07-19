نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مدرسة تعليم القيادة بجدة وطريقة التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتم البحث من قبل السيدات داخل المملكة العربية السعودية عن شروط مدرسة تعليم القيادة بجدة بالإضافة إلى بحثهم عن كيفية التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء وقد تم توفير طريقة التسجيل في مدرسة القيادة جدة إلكترونيًا تسهيلًا على السيدات الراغبات في التقديم ومن ثم الاختيار بين البرامج المتميزة التي توفرها المدرسة لتعليم القيادة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط مدرسة تعليم القيادة بجدة.
شروط مدرسة تعليم القيادة بجدة
تم وضع شروط مدرسة تعليم القيادة بجدة والتي من الضروري أن تتوفر في السيدات الراغبات في تعليم القيادة بالمدرسة وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
- من الضروري أن تمتلك السيدة الراغبة في الالتحاق بمدرسة تعليم القيادة هوية وطنية في حالة كونها سعودية الجنسية أو بطاقة إقامة في حالة كونها من الأجنبيات.
- في حالة كانت المتقدمة للالتحاق بسن 17 عامًا فإنها تحصل على رخصة قيادة مؤقتة لحين وصولها لسن 18 ومن ثم يتم استخراج رخصة قيادة رسمية لها مفردة لقيادة السيارة أو الدراجة الآلية والانتظار لحين وصولها لسن 20 عامًا ليتم منحها رخصة قيادة عامة.
- لا يتم قبول السيدات الصادر بحقهم أي أحكام قضائية مخلة للآداب.
- السيدات أصحاب الأحكام في قضايا المخدرات لا يتم قبولهم ضمن مدرسة القيادة.
- يجب أن تقوم السيدة الراغبة في الالتحاق بالمدرسة بإحضار شهادة تفيد خلوها من الأمراض التي تعوق تعلم وممارسة القيادة.
طريقة التسجيل في مدرسة تعليم القيادة بجدة
أما عن آلية التسجيل إلكتروني فتكمن في التالي:
- يتم التوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمدرسة جدة لتعليم القيادة.
- التوجه إلى تبويب تسجيل الدخول، ومن ثم يتم الضغط على كلمة سجل الآن.
- يتم الضغط على كلمة تحديد المستوى في حالة توافر خبرة بالقيادة لدى السيدة.
- يطلب بعد ذلك الموقع رقم الهوية الخاصة بالمتقدمة.
- ومن ثم طلب بعض المعلومات الشخصية كرقم الجوال والبريد الإلكتروني وكذلك يتم تعيين كلمة المرور.
- تقوم بعد ذلك السيدة بتفعيل مربع المتعلق بصحة البيانات المدخلة، وبعدها يتم الضغط على كلمة التسجيل.
- يتم إرسال رسالة إلى الجوال الذي تم تسجيله تحتوي على كود يتم كتابته في المكان المخصص له لتفعيل الحساب بنجاح.
- تقوم بعد ذلك السيدة باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بها وكلمة المرور التي تم اختيارها سابقًا لتسجيل الدخول والبدء في تحديد موعد التدريب وطريقة دفع المصروفات.
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