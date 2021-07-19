نظام العمل في مكاتب العمل أثناء إجازة عيد الأضحى بالسعودية

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عمر شويل - جدة نظام العمل بمكاتب العمل في عيد الأضحى، يأتي عيد الأضحى المبارك غًدًا الثلاثاء الموافق عشرين يوليو وبالتاريخ الهجري الموافق العاشر من شهر ذي الحجة وقد اتخذت الحكومات السعودية جميع الإجراءات والخطوات الهامة لحماية المواطنين وكذلك الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج من وإلى عرفة حيث سعت الحكومة بشدة في توفير كافة السبل الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين الجميع وقد تم تحديد إجازة القطاع الخاص والعام في عيد الأضحى لهذا يتساءل العاملين بالمكاتب عن مواعيد العمل أثناء عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى بالسعودية

وقد حصل العاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام على إجازتهم من يوم السبت الموافق السابع عشر من يوليو والموافق السابع من شهر ذي الحجة، حتى يوم الخامس عشر من ذي الحجة والموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو وتبدأ إجازة القطاع الخاص في التاسع في ذي الحجة وتنتهي بانتهاء عيد الأضحى.

العمل في مكاتب العمل في عيد الأضحى

قد أعلنت الحكومة السعودية توقف العمل أثناء إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص والعام وكذلك للدوام المدرسي ولكن بالنسبة لمكاتب العمل في السعودية فإنها تظل حتى إجازة عيد الأضحى تعمل فهي تعمل في مواعيد الإجازات الرسمية كذلك بلا توقف لأنها هامة في تلبية طلبات الجميع من المقيمين والسعوديين وهناك الكثير من التردد على مكاتب العمل في السعودية لذلك من الصعب أن تتوقف مكاتب العمل عن العمل بالسعودية.

حيث بدءت إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية منذ أيام وحتى الآن مازالت هذه المكاتب تعمل في مواعيدها الرسمية دون توقف وحتى أنها ستعمل بأيام عيد الأضحى من أجل تحقيق طلبات وخدمات المواطنين والمقيمين في السعودية بدون تأخر عنها ولكن للسماح بالعمل في أيام العيد وضعت إجراءات احترازية كثيرة لمنع انتشار وباء كورونا بين العاملين والمترددين عليهم.

بالإضافة إلى أن مكاتب العمل وفرت الكثير من خدماتها إلكترونيًا سواء كان التعامل مع الإدارات أو المكاتب أو الأقسام في مكاتب العمل وهذا بهدف التسهيل على المواطنين وللحد من تفشي فيروس كورونا بين الجميع وأما عن الخدمات الصعبة فيتم إنجازها من خلال المكاتب نفسها بفروعها المختلفة.