نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في منصة جود الإسكان وأهدافها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترعي وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية العديد من المبادرات والمؤسسات التنموية الفاعلة في مجال التطوير المعماري والإنشاءات السكنية ، ومن ضمن هذه المؤسسات ، مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية و التي تطرح مبادرة جود الإسكان ، هادفة بهذه المبادرة إلي اشتراك كافة طوائف وأحزاب المجتمع منظماته في الأعمال الخيرية عبر الاشتراك في منصة إلكترونية ، تحقق من خلالها مبادئ وقيم الشفافية والاحترافية والإنجاز الزمني بكل دقة ، محققة بذلك أيضاً رؤية واسعة في استدامة دعم العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً داخل ربوع المملكة ، محققةً بذلك رسالة سامية في سعي المملكة في لتحقيق معيار الحوكمة وتسهيل انخراط الأفراد والكيانات في العمل العام والخيري في المجال السكني عبر تلك المنصة الرقمية ، و التي تضمن بكل موثوقيه وصول تلك المساهمات والإعانات إلي مستحقيها بكل سهولة ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف معكم علي خطوات وشروط التسجيل في منصة جود الإسكان وأهدافها.

خطوات وشروط التسجيل في منصة جود الإسكان وأهدافها

تضع منصة جود الإسكان مجموعة من الاشتراطات والخطوات اللازمة لتسجيل معرف مستخدم لديها من أجل الاشتراك في العمل الخيري وهو ما سنعرضه لكم عبر الخطوات التالية كالآتي :

يشترط علي المتقدم للتسجيل في منصة جود تحقيق شرط التسجيل المسبق في الضمان الاجتماعي.

يقوم المشارك في العمل الخيري بتسجيل مستخدم في منصة جود الإسكان من منصة سكني.

توافر شرط خاص بعدد أفراد اسره المشارك بما لا يقل عن خمسة أفراد.

يقدم المشارك بيان موثق يفيد بإفصاح مفردات راتبه الشهري بالريال.

أن لا يكون المتقدم مالكاً لسكن دائم ومثبت ذلك قانونياً.

طريقة التسجيل في المنصة

يقوم الراغب في التسجيل بمنصة جود الإسكان باتباع الخطوات التالية لتسجيل حساب كالآتي :

أولاً ندخل إلي الموقع الرسمي لمنصة جود علي الإنترنت.

ثانياً نختار تسجيل مستخدم جديد.

ثالثاً نضع رقم الهوية الوطنية السعودية و اسم المستخدم.

رابعاً نملأ بيانات رقم الجوال و البريد الإلكتروني لصاحب الحساب.

خامساً نقوم بتكوين كلمة مرور للحساب من حروف وأرقام ثم نؤكدها.

وأخيراً نقوم بالتحقق الرقمي من الرمز المرئي ونضغط تسجيل.

ثن نقوم بتفعيل الحساب والمتابعة بالدخول.

شروط تقديم الدعم السكني للمطلقات و الأرامل في المملكة العربية السعوجية

تضع المنصة مجموعة من الاشتراطات لتقديم الدعم للمطلقات والأرامل كالآتي :

أولاً مرور عامين أو أكثر علي تاريخ وفاة الزوج. ثانياً أن يكون والد المتقدمة لطلب الدعم متوفى أيضاً. ثالثاً أن يكون زوج الأرملة المتوفي سعودي الجنسية. رابعاً بالنسبة للمطلقات ينطبق عليها شرط الأب المتوفى والزوج السعودي وعدم وجود محل إقامة ثابت.

أهداف التسجيل في منصة جود بالمملكة العربية السعودية

وضعت مؤسسة الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية بعض الأهداف الاستراتيجية من مبادرة منصة جود الإسكان ، و التي نعرضها لكم كالآتي :

تهدف جود إلي الإسهام الشامل في الوصول إلي أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين المواطنين السعوديين من الوصول لحياة أفضل.

الدعم بشكل أساسي وفعال في ترسيخ مبادئ الاستقرار الأسري والمجتمعي والحث علي الترابط العائلي داخل المملكة العربية السعودية.

توكيد ميثاق الدعم للمواطن السعودي في ملف الإسكان من خلال التسجيل في منصة جود.

الحرص التام علي الانخراط الشمل والمزج بين دور القطاعات الخاصة والحكومية في تحقيق كافة المتطلبات المجتمعية للمواطن السعودي.

ومنصة جود تساهم بشكل كبير في العمل الخيري مع العديد من المنصات الأخري مثل منصة تطوع.

الاستفادة من التسجيل في منصة جود الإسكان

يقدم التسجيل في منصة جود الإسكان حل قوي وفعال في توفر السكن المناسب للعوائل السعودية الأكثر احتياجاً ، ويتم هذا في إطار بعض الضوابط والمعايير لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط ، من خلال العمل المشترك بين جود وكافة الجهات المجتمعية والجمعيات الوطنية بالمملكة ككل ، ويمكن للراغبين في الاستفادة المتابعة ببعض الخطوات التالية :

تقوم المنصة بالتعرف علي أهلية المتقدم للاستحقاق عن طريق ربط بيانات المتقدم مع قواعد بيانات المنصة والبحث داخل بيانات الحالة الاجتماعية والتحقق من مدى أحقيته في استقبال دعم سكني من عدمه. تقدم الهيئات الخيرية المشاركة لجود بتقديم نماذج البحث الاجتماعي للمتقدمين لإجراء البحث المجتمعي للمتقدمين ميدانياً والتحقق من استحقاقهم. يقوم المتقدم بالتسجيل ، ثم يوضع علي قوائم المستحقين للدعم والمسجلين بالمنصة بالطبع ، وذلك بجوار تسجيل المستخدم لدي إحدي الجمعيات الوطنية المشاركة مع مبادرة منصة جود الإسكان. ويستطيع المتقدمين التحقق من تواجدهم علي قائمة المستحقين المسجلة من خلال رابط منصة جود الإسكان. كما يمكن للمتقدمين التسجيل مع احدي المؤسسات الأهلية الشريكة لمنصة جود الإسكان والتي نعرض لكم قائمتها من رابط الجمعيات بمنصة جود.

وفي حال كان المتقدم مستحقاً للدعم ولكن اسمه لا يظهر ضمن قوائم مستحقي الدعم المسجلين في منصة جود الإسكان ، يقوم المتقدم بالتواصل مع أقرب جمعية أهلية لموقعه الجغرافي ويقدم طلب دراسة حالة للتأكد من الاستحقاق ومتابعة عملية التسجيل عبرهم وتحقيق شروط منصة جود الإسكان.