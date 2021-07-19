نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد بالخطوات وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها عبر منصة أبشر خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد والتي تلاقي إقبالًا كبيرًا من الأفراد الراغبين في الحصول على حجز موعد المرور العامة هذا بالإضافة إلى تقديم منصة أبشر للعديد من الخدمات المتميزة للأفراد السعوديين والمقيمين عبر استخدام حجز موعد أبشر لأكثر من وزارة مختلفة بالمملكة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد.

حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد

تم وضع خمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد تسهيلًا على المواطنين والمقيمين داخل المملكة وتجنبًا للتزاحم داخل مقرات وحدات المرور المختلفة بالمملكة، وكذلك لسرعة إنجاز الأعمال بصورة ميسرة ويتم حجز موعد لإدارة المرور من خلال الخطوات التالية:

خطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر الأفراد 2021

يتعين على المستخدم الدخول إلى برنامج أبشر على الجوال الخاص به.

يتم بعد ذلك الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتوجه بعد ذلك المستخدم إلى خدمة المواعيد، ليتم اختيار المرور ضمن الاختيارات المتاحة.

يقوم المستخدم باختيار مكتب المرور المراد التوجه إليه، ومن ثم يتم تحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها.

يقوم المستخدم باستعراض الأوقات المتاحة والاختيار من بينها.

يطلب بعد ذلك التطبيق تأكيد الموعد ليتم الحصول على تفاصيل الموعد كصورة على الجوال لإظهارها إلى موظف وحدة المرور في حالة طلبها.

التسجيل في أبشر أفراد

يتعين على المستخدم أولًا الحصول على حساب عبر منصة أبشر لتسنى له الحصول على الخدمات المقدمة عبر المنصة ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية: