نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان طريقة طلب الأضاحي والهدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت منصة إحسان السعودية بالاعلان عن عدد الأضاحي التي تم حجزها من خلال المنصة، حيث وصل عدد الأضاحي المحجوزة من خلال منصة إحسان إلى أكثر من 23 ألف أضحية، بقيمة مالية تجاوزت من 18 مليون ريال سعودي، وكانت منصة إحسان الالكترونية قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية حجز أضاحي عيد الأضحى المبارك 1442 من خلال المنصة حيث تقوم المنصة بإيصال لحوم الأضاحي إلى المستحقين.

منصة إحسان برنامج الأضاحي

وتعد خدمة طلب الأضحية من خلال منصة إحسان الخيرية هي أحد الخدمات الالكترونية التي تقدمها المنصة لمستخدميها، حيث يقوم المستخدم بالتسجيل في منصة إحسان أو تسجيل الدخول في حال أن سبق له التسجيل في وقت سابق، ومن ثم القيام بالدخول إلى المنصة وطلب الأضحية من خلال منصة إحسان.

وكانت منصة إحسان قد قامت بإطلاق برنامج الأضاحي، والذي يسهل على الحجاج وغيرهم من المضحين بعمل توكيل لمنصة إحسان بهدف أداء نسك الهدي والأضاحي، وتقوم المنصة بتوزيع هذه الأضاحي والهدي على المستحقين من الفئات الأشد احتياجاً.

طريقة طلب الأضاحي عبر منصة إحسان

ومن أجل طلب الأضحية من خلال منصة إحسان فيقوم المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية بالدخول إلى المنصة واتباع الخطوات التالية.

زيارة موقع منصة إحسان على الإنترنت من خلال رابط الموقع الرسمي وهو ehsan.sa .

. اختيار برامجنا من القائمة الرئيسية التي تظهر لكم على الشاشة.

اختيار الأضاحي.

اختيار نوع الأضحية والعدد.

اختيار الدفع الالكتروني، القيام بدفع قيمة الأضاحي.

كما يمكن الدخول بشكل مباشر إلى منصة إحسان وطلب الأضاحي من خلال الرابط: ehsan.sa/adahi والذي وفرته المنصة للمستخدمين من أجل سهولة الدخول وطلب الأضاحي من خلال منصة إحسان.

ويمكن أيضاً للحجاج أن يطلبوا الهدي من خلال منصة إحسان حيث توفر منصة إحسان العديد من الخدمات الخاصة بالأضاحي والهدي وغيرهما مثل: الهدي وهو مايذبحه الحاج في الحج، أضحية، صدقة، فدية، عقيقة.

رابط منصة إحسان

ويمكنكم الإطلاع على العديد من الأنشطة والخدمات التي تقوم بتقديمها منصة إحسان الالكترونية من خلال موقعها الالكتروني وهو: ehsan.sa والذي يقوم بالاعلان عن كافة الخدمات والأنشطة الخيرية الجديدة من خلاله، كما أن المنصة تقوم بتقديم الدعم للأسر والأفراد الأشد احتياجاً.